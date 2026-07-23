Preparatius FESTIUS
El cellerer Antoni Falgueras serà el pregoner de les festes de la Mercè
Jaume Collboni va presentar ahir les novetats de la festa major de Barcelona, va revelar també el cartell oficial i va confirmar que Shanghai serà la ciutat convidada en aquesta edició, que se celebrarà del 23 al 27 de setembre.
Edu Gil
El mestre cellerer Antoni Falgueras serà l’encarregat de pronunciar el pregó de la Mercè 2026, que donarà el tret de sortida a la festa major de Barcelona el 23 de setembre. Així ho ha anunciat aquest dimecres l’alcalde, Jaume Collboni, durant la presentació de les primeres novetats de la celebració, en la qual també s’ha revelat el cartell oficial, obra de l’artista visual Cinta Vidal, i s’ha confirmat que Xangai serà la ciutat convidada d’honor. La ciutat xinesa es converteix així en la primera convidada asiàtica de la història de La Mercè, coincidint amb el 25è aniversari de l’agermanament entre Barcelona i Xangai.
Falgueras (Barcelona, 1948), quarta generació al capdavant de l’històric Celler de Gelida del barri de Sants, que supera els 130 anys d’història, és una de les grans referències del món del vi a Catalunya. Guardonat, entre altres reconeixements, amb la Medalla del Mèrit Agrícola de França i el Premi Aliments d’Espanya del Ministeri d’Agricultura, estarà acompanyat durant el pregó per la seva filla, la sommelier i divulgadora Meritxell Falgueras. Collboni ha explicat que l’elecció pretén ser un reconeixement als establiments històrics de Barcelona i que també simbolitza "el relleu generacional i la capacitat del comerç de proximitat per mantenir viva la identitat dels barris".
Clients i amics
Per la seva banda, Antoni Falgueras ha confessat que el nomenament era "un honor inimaginable" i ha reivindicat el valor del petit comerç: "Els nostres clients acaben sent amics". Meritxell Falgueras ha afegit que el reconeixement representa "a tots els comerciants de Barcelona" i ha defensat que la ciutat "és un gran comerç a l’aire lliure" gràcies als seus eixos comercials i a l’atenció personalitzada que ofereixen els establiments de barri.
La Mercè 2026 se celebrarà del 23 al 27 de setembre i estendrà la seva programació a nous escenaris, com la plaça de les Glòries, la plaça de Sarrià i la plaça Comas, amb l’objectiu d’acostar la festa major als deu districtes de la ciutat. La celebració arrencarà la tarda del dimecres 23 amb el pregó d’Antoni Falgueras i les primeres actuacions musicals. El dijous 24, festiu local, estarà dedicat a les propostes familiars, la cultura popular i les arts de carrer, amb l’estrena de la plaça de les Glòries com a nou espai del Mercè Arts de Carrer i un gran espectacle al parc Güell, coproduït amb la Generalitat, que fusionarà música i danses d’arrel tradicional amb propostes contemporànies per commemorar l’Any Gaudí i el centenari del parc. La producció, en què participaran els esbarts de la ciutat, tornarà a representar-se el dia 26.
Els deu districtes
El divendres 25 l’activitat es reprendrà a la tarda amb concerts i espectacles pirotècnics, mentre que dissabte 26 arribarà una altra de les principals novetats d’aquesta edició: l’estrena de la nova Porta de l’Infern, que s’obrirà per donar pas al tradicional Correfoc de Barcelona. La festa acabarà el diumenge 27 amb una jornada plena d’activitats i amb el Piromusical com a gran acte de clausura, que per primera vegada tindrà com a escenari la platja del Bogatell. L’ampliació de la programació permetrà, a més, que la Mercè arribi per primera vegada als deu districtes de la ciutat. "És la primera vegada que hi haurà Mercè als deu districtes de Barcelona", ha destacat Collboni, que ha atribuït aquesta expansió a l’increment d’activitats i a la participació de Xangai com a ciutat convidada. L’alcalde ha defensat que l’objectiu és acostar la festa major a tots els barris i consolidar una celebració "més descentralitzada".
Collboni també va presentar el cartell de La Mercè 2026, obra de Cinta Vidal (Barcelona, 1982). La imatge proposa una Barcelona construïda a partir de diferents perspectives, en la qual edificis emblemàtics com la catedral, la basílica de la Mercè o la plaça del Rei s’entrellacen en una composició que convida l’espectador a descobrir la ciutat des de diferents punts de vista.
La il·lustració reuneix els deu districtes de Barcelona i en suma un d’onzè simbòlic, Palestina. El cartell, que aquest any també es convertirà en un mural permanent de 33 metres quadrats a la Biblioteca Francesc Candel, incorpora sis elements simbòlics sobredimensionats –com unes espardenyes, una oliera, una oca o una barítona– que representen diferents àmbits de la festa major.
Una altra de les grans novetats serà la presència de Xangai com a ciutat convidada d’honor, coincidint amb el 25è aniversari de l’agermanament entre les dues ciutats. Serà la primera vegada que una ciutat asiàtica ocupi aquest paper en la història de La Mercè. "Volíem posar en valor la riquesa de la cultura xinesa i compartir-la amb tot Barcelona", ha assenyalat Collboni. Durant la presentació també ha intervingut la cònsol general de la República Popular de la Xina a Barcelona, Meng Yuhong, que, malgrat reconèixer que no parla castellà, ha volgut dirigir unes paraules en aquest idioma per agrair a la ciutat la invitació i la confiança dipositada a Xangai.
Ja en anglès, Meng va assegurar que l’elecció de Shanghai com a ciutat convidada està guiada per "un esperit d’obertura i innovació" i va destacar que Barcelona és "una de les ciutats més vibrants". La delegació xinesa estarà formada per més d’un centenar d’artistes que portaran espectacles de circ, dansa, música tradicional, acrobàcies i pirotècnia.
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