Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
No hi ha cap límit de 10.000 euros a partir del qual una donació comenci a pagar impostos: el que importa és el motiu de la transferència
Fer una transferència a un fill, ajudar un germà a comprar un cotxe o regalar diners als nets és una situació habitual en moltes famílies. Tot i això, continua circulant una idea equivocada: que les transferències inferiors a 10.000 euros no les controla Hisenda o que no tenen cap conseqüència fiscal.
La realitat és una altra. No existeix cap quantitat mínima que determini si una donació ha de tributar. El que marca la diferència és la naturalesa de l'operació: no és el mateix un regal que un préstec o el pagament d'un deute.
El més important no és la quantitat, sinó el motiu
Quan una persona entrega diners a una altra sense esperar que els torni, jurídicament es pot considerar una donació.
En aquest cas, l'operació pot quedar subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD), un tribut gestionat per les comunitats autònomes, que estableixen reduccions, bonificacions i tipus impositius diferents. Això fa que una mateixa donació pugui tenir un cost fiscal molt diferent segons el lloc de residència del beneficiari.
Per tant, una donació de 2.000 euros pot estar subjecta a aquest impost, igual que una de 50.000, encara que després pugui resultar pràcticament exempta gràcies a les bonificacions autonòmiques.
El mite dels 10.000 euros
Una de les confusions més habituals és pensar que Hisenda només controla les transferències a partir de 10.000 euros.
Aquesta xifra no correspon a les donacions bancàries.
Els 10.000 euros fan referència a una altra obligació: qualsevol persona que entri o surti d'Espanya portant 10.000 euros o més en efectiu ha de presentar la corresponent declaració davant les autoritats duaneres.
Per tant, aquesta norma no afecta les transferències bancàries entre particulars.
Hisenda pot revisar qualsevol moviment
Els bancs estan obligats a complir la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i poden analitzar operacions que considerin inusuals o sospitoses.
Això tampoc significa que qualsevol transferència impliqui automàticament una inspecció o el pagament d'impostos.
Ara bé, si Hisenda detecta moviments de diners que no concorden amb la situació econòmica declarada d'un contribuent, pot demanar que se n'acrediti l'origen o la finalitat.
No totes les transferències entre familiars són una donació
Enviar diners a un familiar no implica necessàriament que hi hagi una donació.
Per exemple, no solen tenir aquest tractament fiscal si els diners corresponen a:
- un préstec que després serà retornat;
- el pagament de despeses compartides;
- una compravenda;
- la devolució d'un deute;
- o qualsevol altra operació amb contraprestació.
En aquests casos, la fiscalitat és diferent i, si es tracta d'un préstec, és recomanable formalitzar-lo documentalment per evitar problemes futurs davant l'Administració.
Les donacions entre pares i fills poden tenir bonificacions
Tot i que les donacions poden estar subjectes a l'impost, això no significa que sempre s'hagi de pagar una quantitat elevada.
Moltes comunitats autònomes, entre elles Catalunya, preveuen reduccions o bonificacions per a determinades donacions entre familiars directes, especialment entre pares i fills, sempre que es compleixin els requisits establerts per la normativa autonòmica.
Per això és important consultar la regulació aplicable abans de fer una aportació important.
Quan cal declarar els diners en efectiu?
Una altra qüestió diferent és el transport de diners en metàl·lic.
La normativa obliga a declarar:
- les entrades o sortides d'Espanya amb 10.000 euros o més en efectiu;
- els moviments de 100.000 euros o més en efectiu dins del territori espanyol.
Aquestes obligacions estan relacionades amb el control dels moviments de diners en metàl·lic i no amb les transferències bancàries.
Què convé fer abans d'enviar una quantitat important?
Si es tracta d'un regal, és recomanable informar-se de les obligacions fiscals abans d'ordenar la transferència.
Si, en canvi, els diners són un préstec, és aconsellable deixar-ne constància mitjançant un contracte privat, encara que no s'hi apliquin interessos, i presentar la documentació quan la normativa ho exigeixi.
D'aquesta manera es poden evitar malentesos i acreditar fàcilment davant d'Hisenda quin era el veritable motiu del moviment.
No hi ha una xifra "màgica"
La idea que les transferències inferiors a 10.000 euros estan exemptes d'impostos és falsa.
El que determina si una operació ha de tributar és la seva naturalesa jurídica i la normativa aplicable a cada comunitat autònoma. Per això, abans de fer una donació important entre familiars, és convenient informar-se per evitar sorpreses fiscals posteriors.
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