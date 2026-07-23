Els Mossos incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa
Aquest model de reforç ja s’aplica en municipis amb una elevada afluència de visitants, com ara Lloret de Mar i Blanes
Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques, provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa com Sant Feliu de Guíxols, Roses, Blanes i la Bisbal; i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig, ara fa dos mesos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, han detallat el pla d'estiu Helios per reforçar la seguretat en un període de "màxima activitat", i que han presentat en roda de premsa al departament aquest dijous. Parlon ha destacat l'"aposta decidida" del cos per una seguretat "més preventiva, propera i present a tot el territori".
Durant la roda de premsa, Parlon ha remarcat que, en l'estratègia dels 1.300 agents en pràctiques, el cos també incorporarà 82 efectius que no estan en pràctiques -sinó que ja són agents-, per fer reforç als municipis de costa. A més, també s'hi sumaran nous caporals i sergents que faran les pràctiques en l'àmbit de la seguretat ciutadana. També s'hi afegirà el reforç "habitual" dels agents de l'ARRO als dispositius amb un segon nivell de seguretat, tal com ha afegit la consellera.
D'aquesta manera, Parlon ha destacat que el cos policial s'apropa a l'objectiu dels 25.000 agents l'any 2030, ja que aquest estiu la xifra és d'uns 21.000 efectius. Segons la consellera, aquest augment permet reforçar la prevenció, i "no tensionar les bones dades" que s'han "consolidat" aquest any gràcies a la incorporació de la promoció del curs passat, tal com ha afegit.
Tal com ha reiterat Parlon, les dades confirmen que l'estratègia "dona resultats", ja que la delinqüència patrimonial i la vinculada a la multireincidència "continua disminuint". "L'objectiu és consolidar aquesta tendència també durant l'estiu", ha subratllat la consellera, que ha asseverat que amb més població, més turisme i més esdeveniments "cal reforçar la presència policial".
Per la seva banda, Trapero ha subratllat que, amb el pla Helios, la policia vol posar l'accent en la multireincidència, en la detecció d'armes blanques i de foc, en les "violències sexuals", en el control del medi natural, i en la seguretat a les carreteres.
Així mateix, el director general de la policia ha dibuixat els quatre eixos del pla, que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit, i el reforç dels serveis penitenciaris -sobretot dels trasllats-.
733 efectius en pràctiques el 2025
L'any passat la capacitat operativa dels Mossos es va incrementar a l'estiu amb 733 efectius en pràctiques i la redistribució de 85 agents a les zones de més càrrega de feina. El pla integral de seguretat que va desplegar la policia l'estiu passat també contemplava una bossa d'hores extraordinàries d'un milió d'euros, equivalent a 34.500 hores extra.
L'estiu del 2024, ara fa dos anys, l'increment de la capacitat operativa dels Mossos va ser de 882 efectius més que el 2023. Les unitats d'ordre públic van augmentar fa dos anys fins als 1.500 agents, la xifra més elevada fins aleshores.
Dies de "màxim risc" per la calor
Per altra banda, Parlon ha advertit que aquest dijous és "un dels dies de màxim risc a l'estiu" per la calor. La consellera ha afegit que la "preocupació" està centrada a Ponent i les Terres de l'Ebre, però ha reclamat "precaució" a tot el territori, ja que hi pot haver simultaneïtat d'incendis actius.
La titular d'Interior ha insistit que s'esperen temperatures "molt altes", i ha repetit la "importància" de protegir-se i no fer activitats esportives ni al medi natural a les principals zones de radiació solar. Ha reclamat així "molta prudència" a les zones de bany i platges.
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