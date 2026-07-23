Zona calcinada
En "fase d’estabilització" amb 32.000 hectàrees cremades
EFE
L’incendi de Guadalajara, el més gran de la història de Castella-la Manxa, ha entrat en fase d’"estabilització" després d’una setmana infernal en què ha arrasat almenys 32.000 hectàrees, ha posat en perill la capacitat d’extinció dels bombers i s’ha convertit en el segon foc més gran d’Espanya des que hi ha registres. Després d’una setmana en què les flames han avançat sense control, la treva va ser anunciada ahir pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.L’incendi de Guadalajara, el més gran de la història de Castella-la Manxa, ha entrat en fase d’"estabilització", després d’una setmana infernal en què ha arrasat almenys 30.000 hectàrees, ha posat en perill la capacitat d’extinció dels bombers i s’ha convertit en el segon foc més gran d’Espanya des que hi ha registres. Després d’una setmana en què les flames han avançat sense control, la treva ha sigut anunciada pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, des del post de comandament avançat de Tamajón, en una declaració conjunta amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha visitat la zona afectada.
Aquest respir va permetre que les autoritats consideressin viable que el foc pugui donar-se per controlat aquest dijous, malgrat les fortes ratxes de vent i que un salt del foc al flanc oest –el que limita amb Sòria– hagi posat en guàrdia els bombers de Castella i Lleó, que van reforçar l’operatiu.Aquest respir ha permès que les autoritats considerin viable que el foc pugui donar-se per controlat aquest mateix dijous, malgrat les fortes ratxes de vent i que un salt del foc al flanc oest –el que limita amb Sòria– hagi posat en guàrdia els bombers de Castella i Lleó, que s’han vist obligats a reforçar l’operatiu. Més enllà d’aquest punt calent, les bones previsions van portar ahir al Govern de García-Page a permetre el retorn dels veïns evacuats de cinc pobles –dels 34 nuclis desallotjats– a la Sierra Norte de Guadalajara. "La situació és de raonable optimisme", va dir el president manxec, tot i que s’esperen "forts vents" que obliguen a mantenir la "cautela".Més enllà d’aquest punt calent, les bones previsions han portat el Govern de García-Page a permetre aquest dimecres el retorn dels veïns evacuats de cinc pobles –dels 34 nuclis de població desallotjats– ubicats a la Sierra Norte de Guadalajara. "La situació és de raonable optimisme", ha afegit el president manxec, tot i que s’esperen "forts vents" que obliguen a mantenir la "cautela".
García-Page, que també es va mostrar optimista amb l’evolució del segon incendi a la mateixa província, va anunciar que demanaran la declaració de zona catastròfica per a l’àrea de la Sierra Norte afectada pel foc principal.Alhora, García-Page, que també s’ha mostrat optimista amb l’evolució del segon incendi registrat a la mateixa província, ha anunciat que demanaran la declaració de zona catastròfica per a l’àrea de la Sierra Norte afectada pel foc principal.
Tornada a casa a Brieva
Més enllà de Guadalajara, els incendis forestals colpegen altres províncies, avivats per la baixa humitat i les altes temperatures. Al municipi segovià de Brieva, on les flames han calcinat més de 3.000 hectàrees, l’evolució favorable del foc va permetre que mig centenar de veïns de Berrocal i Carrascal de la Cuesta, els dos últims pobles evacuats, tornessin avui als seus habitatges.Més enllà de Guadalajara, els incendis forestals estan colpejant altres províncies, avivats per la baixa humitat i les altes temperatures. Al municipi segovià de Brieva, on les flames han calcinat més de 3.000 hectàrees, l’evolució favorable del foc ha permès que mig centenar de veïns de Berrocal i Carrascal de la Cuesta, els dos últims pobles que continuaven evacuats, tornessin avui a les seves vivendes. Van quedar aixecades totes les mesures de protecció adoptades des de l’inici del foc.
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