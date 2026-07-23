ensorrament
Un forat a les obres de Rodalies a Montcada engoleix una grua
L’incident no deixa ferits, però obliga a tallar sine die l’R2, l’R2Nord i l’R11. Els tècnics d’Adif, responsables dels treballs de soterrament, encara no n’han aclarit les causes.
Pau Lizana Manuel
Les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac, a l’altura del barri barceloní de Vallbona, van ser l’escenari ahir d’un aparatós ensorrament. Part de la paret d’un pou dels treballs que realitza Adif a la zona va cedir i el forat va engolir una grua de grans dimensions obligant a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies i Regionals entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu. De moment, no hi ha previsió perquè els trens tornin a circular.
L’accident, el segon ensorrament d’unes obres ferroviàries a Barcelona en tot just dues setmanes després del forat provocat per la tuneladora de l’L9, no va deixar ferits i, en principi, no afecta cap edifici pròxim. Segons va informar Adif, els seus tècnics estan avaluant l’abast de la incidència i l’estabilitat del terreny. L’incident, que es va produir prop de les 13.50 hores, va obligar a activar diverses unitats de Bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
El subdirector de Construcciones de la companyia pública d’infraestructures, Arturo Pastor, va assegurar en declaracions als mitjans que "les inspeccions realitzades en col·laboració amb els bombers confirmen que els edificis i habitatges de la zona es troben en condicions normals i no presenten danys". Adif ja va començar ahir treballs per estabilitzar el forat i preveu que aquests continuïn "durant els pròxims dies", segons Pastor.
Maquinària
L’operadora ferroviària encara no ha aclarit els motius pels quals es va produir l’ensorrament, però les comunicacions internes entre la companyia i els maquinistes parlen d’un "problema en un pou pròxim a les vies originat per maquinària d’obres".
De moment, segons va explicar Pastor, "no hi ha hipòtesi sobre la taula" i "s’està treballant a evitar que més material caigui al pou". Les decisions es prenen "gairebé a temps real", va afegir.
De moment, Adif encara desconeix les dimensions del clot, tot i que l’associació de veïns de Can Sant Joan, a Montcada i Reixac, calcula que fa uns 10 metres de diàmetre i uns 30 de profunditat. Pastor va precisar que, més enllà de la grua, no hi havia caigut cap altre element de gran pes.
Per la seva banda, Clara Latorre, cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, va confirmar que el monitoratge d’ahir no va detectar moviments en comparació amb els registres que hi havia prèviament al succés. Latorre també va assegurar que rebran informes d’Adif sobre els moviments a la zona de l’ensorrament cada 24 hores.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb la primera tinenta d’alcaldia i responsable de Mobilitat de l’ajuntament, Laia Bonet, i el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, es van desplaçar fins al lloc dels fets per "estar en contacte amb els veïns" i "conèixer la situació de primera mà".
Sense data de reobertura
L’incident va obligar a interrompre la circulació de l’R2Nord i l’R11 des de les 14.00 hores i de moment no hi ha data de reobertura per a un dels punts clau per comunicar Barcelona amb el Vallès Oriental. Per ara, Renfe ja va posar en marxa un servei alternatiu d’autobusos entre Granollers Centre i Sant Andreu per a la jornada d’ahir per suplir el trajecte de l’R11.
Els usuaris de l’R2 i l’R2Nord, per la seva banda, estan emplaçats a arribar fins a Montcada i Reixac i fer transbord amb l’R4 per arribar al centre de Barcelona. Els trens de l’R2Nord també donaran servei entre l’aeroport del Prat i Sant Andreu.
No és la primera vegada que les obres del soterrament desperten cert recel entre els veïns. Tal com va explicar EL PERIÓDICO, els treballs van provocar l’aparició d’esquerdes en almenys tres edificis del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac. Els treballs de soterrament de les vies del tren a Montcada i Reixac són una reclamació històrica del municipi i suposen una inversió de més de 700 milions d’euros, segons l’últim pla de Rodalies.
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