Barcelona
Vuit ferits i cinc reallotjats per una deflagració de gas en un accés del metro de Plaça de Sants de Barcelona
El succés s’ha produït al costat de l’estació de metro, on des del 17 de juliol es duen a terme treballs d’accessibilitat i renovació de les vies
¿Què ha passat a la plaça de Sants de Barcelona? Última hora de la deflagració de gas i l’incendi als accessos al metro
Tall de l’L1 del metro de Barcelona: no funciona entre Florida i Plaça de Sants des d’aquest divendres per obres
Judit Bertran
Vuit homes han resultat ferits aquest dimecres a la nit arran d’una fuita de gas que ha aixecat una gran flamarada a l’estació de metro de Plaça de Sants de Barcelona, on des del 17 de juliol s’estan portant a terme obres d’accessibilitat i instal·lació d’ascensors per millorar adaptar la parada a persones amb mobilitat reduïda.
Fonts oficials apunten que la fuita que hauria originat la deflagració procediria d’una canonada. A primera hora d’aquest dijous, el consistori informava que «dels quatre punts de fuita de gas, tres ja han sigut aturats i un es manté actiu amb flama», amb la previsió de poder resoldre’l cap a les 11 del matí. A més, assenyala que l’escapament hauria començat durant la tarda de dimecres. Veïns confirmen a EL PERIÓDICO que s’apreciava amb claredat una forta olor de gas als voltants.
Cinc reallotjats
D’altra banda, el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ha reallotjat un grup de cinc persones, format per tres adults i dos menors d’edat, residents en un edifici del carrer de Sants número 93.
Per l’incident s’han mobilitzat un total de nou dotacions de Bombers de Barcelona i vuit ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) després de rebre l’avís poc després de les deu de la nit. Una vegada allà han controlat la incidència i atès els afectats (dos de greus, tres de menys greus i tres de lleus), que han sigut traslladats a l’Hospital de Vall d’Hebron i a l’Hospital Clínic. Per la seva banda, Protecció Civil també ha activat en prealerta el pla Procicat.
Obres a l’L1
Des del 17 de juliol i fins al 28 d’agost, l’estació de Plaça de Sants es manté afectada per unes obres destinades a adaptar la parada per a les persones amb mobilitat reduïda i renovar les vies de l’L1. Els treballs inclouen la substitució del balast de grava per una base de formigó, una actuació amb què es busca millorar la fiabilitat del servei i reduir les vibracions.
Com a conseqüència de les obres, es manté tallat el tram de l’L1 entre Florida i Plaça de Sants. Mentre duri l’afectació, s’ha habilitat un servei alternatiu d’autobusos, a més d’un transport especial per a persones amb mobilitat reduïda des d’Hostafrancs. També es recomana utilitzar com a alternatives els FGC entre Av. del Carrilet i Espanya o les línies de Rodalies entre l’Hospitalet i Barcelona-Sants.