Investigació en marxa
La mare del nadó maltractat admet davant del jutge que va consultar a internet informació sobre fissures anals
La investigada declara que va explicar a tots els metges les ferides al recte, mentre que els que van atendre el petit asseguren que no van detectar res fins al 16 de març, quan va ingressar a l’Hospital de Vall d'Hebron
J. G. Albalat
La mare del nadó maltractat que va ingressar amb lesions greus a l’Hospital Vall d’Hebron el passat 16 de març ha admès aquest dijous davant del jutge que, una setmana abans, havia buscat a internet informació sobre «fissures anals» i altres patologies que tenia el menor. Aquesta declaració contradiu el que van manifestar els metges que van atendre el petit al CAP de Roger de Llúria els dies 10 i 13 de març, els quals van afirmar que no havien detectat cap ferida a l’anus i que només li van indicar l’hematoma que el petit tenia als testicles.
Tanmateix, la dona ha explicat que, durant les visites mèdiques a aquest ambulatori i a altres centres sanitaris, va comunicar els «problemes» de salut que tenia el nadó, entre els quals els relacionats amb l’anus, a més d’altres patologies. Segons ha precisat, s’adonava que alguna cosa no anava bé quan agafava el seu fill en braços, que, a més, no parava de plorar. La investigada està en llibertat des del mes de maig passat, mentre que la seva parella continua a la presó.
L’acusada ha explicat que la seva parella tractava el petit «amb poca traça i falta d’afecte».
La investigada ha declarat davant del jutge durant tres hores i ha respost a les preguntes no només del seu advocat i del de la seva parella, sinó també dels fiscals Félix Martín i Elisabeth Jiménez. L’interrogatori s’ha celebrat a petició pròpia per ampliar la declaració que va prestar després de ser detinguda. La seva nova compareixença al jutjat ha estat molt extensa i detallada, i se li ha preguntat sobre tots els aspectes que envolten aquest cas.
La mare del nadó ha reiterat que mai no va veure que el seu marit maltractés el petit, però ha reconegut que el tractava amb «poca traça i falta d’afecte». Sense anar més lluny, la parella, segons va reconèixer la dona davant de les seves amigues, travessava una crisi i, fins i tot, ella va mostrar la seva predisposició a deixar l’home. A una persona coneguda va arribar a dir-li en un missatge que la seva prioritat era únicament el nadó i que la resta li importava ben poc.
La mare del petit ha insistit una vegada i una altra que mai no va veure la seva parella maltractar el nen i que, si ho hagués sabut, «l’hauria denunciat immediatament». També ha sostingut que cap dels metges als quals va acudir amb el nadó abans que ingressés a Vall d’Hebron —havia anat al CAP, a l’Hospital del Mar i a Sant Joan de Déu— no la va alertar que el seu fill pogués estar patint maltractaments. «Tant de bo», ha exclamat davant del jutge.
La fractura del fèmur
Algunes de les ferides que tenia el nen a l’anus, segons les fonts consultades, eren «evolutives», és a dir, s’havien produït abans que el menor ingressés a Vall d’Hebron. Aquestes ferides estaven cicatritzades, però no la més important, d’una mida considerable. Aquesta lesió, juntament amb les altres —fractura de fèmur i de costelles i un cop al cap—, va provocar que els metges de Vall d’Hebron activessin el protocol de violència infantil i que els progenitors fossin detinguts el 18 de març al mateix hospital.
Els investigadors estudien la hipòtesi que la fissura anal més greu es pogués haver produït entre el 13 de març, quan els doctors de l’ambulatori no van detectar la ferida, i el 16 de març, quan el petit va ingressar a Vall d’Hebron. Aquell cap de setmana, segons fonts de la defensa, els pares i el seu fill «van fer vida normal», tot i que es tornaven per cuidar el nen, que, quan va ingressar a l’hospital, tenia tan sols sis setmanes. La fractura del fèmur del menor, que es va produir el mateix 16 de març, va ser el que va portar els progenitors a l’Hospital de Sant Pau, on els facultatius van donar l’avís que podia tractar-se d’un cas de maltractament infantil i van derivar el nadó a Vall d’Hebron, centre de referència en aquesta matèria.
Aquell dia, el pare del petit va indicar a la seva dona, segons ha assegurat aquesta última davant del jutge, que la cama del nadó «penjava». La investigada ha precisat que, en aquell moment, ella era a la cuina i l’home es trobava a l’habitació, de manera que no va poder veure si havia passat alguna cosa. «No tenia el seu fill en el seu camp de visió», han explicat fonts de la defensa. Va ser aleshores quan es van dirigir a Sant Pau. Els metges d’aquest centre sanitari ja han explicat al jutge les lesions que van detectar i que els van fer sospitar de l’existència de maltractament infantil. Precisament, està previst que el pròxim 1 d’octubre declarin facultatius i infermeres dels hospitals pels quals va passar el nen, és a dir, Sant Joan de Déu i l’Hospital del Mar, així com una cosina metgessa a qui la mare consultava sobre els problemes de salut que tenia el nadó i a qui va arribar a enviar una fotografia del nen.
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