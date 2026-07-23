nova normativa
Les denúncies per embrutar el carrer s’enfilen un 310%
Amb l’aplicació de l’ordenança de civisme, cauen un 62% els expedients per consum d’alcohol i pugen els causats per orinar a la via pública (+15,2%).
Meritxell M. Pauné
La nova ordenança de civisme de Barcelona, fruit d’una reforma de la norma del 2006 llargament negociada entre els partits municipals, comença a donar els primers resultats. La Guàrdia Urbana ha reduït un 32,7% les denúncies per incivisme durant els primers quatre mesos i mig d’aplicació, però certes categories, com embrutar el carrer, han disparat els expedients oberts per la Guàrdia Urbana. Entre el 15 de febrer i el 30 de juny del 2026 s’han registrat 17.461 denúncies en total, davant les 25.956 comptabilitzades en el mateix període de l’any anterior. D’aquestes, 11.557 expedients han culminat la seva tramitació amb una multa, mentre que en 259 casos l’infractor s’ha acollit a alguna mesura alternativa a la sanció, un 169,8% més que l’any anterior.
La Comissionada de Convivència municipal, Montserrat Surroca, ha presentat les dades aquest dimecres, acompanyada de Benito Granados, intendent més gran de la Divisió Territorial de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Tots dos han recalcaldi que el descens als expedients no respon a una menor activitat policial, sinó a haver concentrat la tasca dels agents en la lluita contra infraccions estratègiques, les que més molèsties provoquen als veïns i més perjudiquen la percepció de seguretat. Si bé han assumit que el període analitzat "és relativament curt per extreure conclusions molt clares" i que part dels efectius policials han hagut de destinar-se a la seguretat dels grans esdeveniments d’aquesta primavera, han considerat que l’aplicació de l’ordenança "va per bon camí".
En aquest sentit, creixen de forma notable les denúncies per embrutar el carrer, que passen de 414 a 1.698, un 310,1% més. L’ajuntament afirma que les noves eines permeten detectar i sancionar millor les pràctiques que degraden l’espai públic i afecten la percepció de neteja i ordre. També les denúncies per orinar a la via pública pugen un 15,2%, de 2.722 a 3.136. La nova ordenança incorpora suposats agreujats, com orinar o defecar a prop d’establiments de pública concurrència, en carrers estrets o al costat de lavabos públics oberts, que eleven l’import de la sanció. A més, l’"ús impropi de la via pública", com muntar xivarri en uns jocs infantils, s’ha disparat més d’un 1.000% al saltar de 43 a 481 denúncies.
Al contrari, la principal caiguda en el nombre d’expedients es produeix en la categoria de consum de carrer de begudes alcohòliques, que passa de 18.015 a 6.830 denúncies, un 62,1% menys. El consistori atribueix aquesta paradoxa a diversos factors, com el període hivernal analitzat i els avisos pedagògics previs a infractors, però principalment a un canvi del marc legal. L’antiga ordenança era obsoleta, perquè no incorporava la visió de la llei de seguretat ciutadana del 2015, que va precisar que només s’havia de multar qui begués alcohol a l’espai públic si generava un acreditat perjudici negatiu, com seria el cas d’un ‘botellon’ multitudinari o promoure les begudes d’alta graduació entre menors d’edat.
Comerç ambulant
Així, amb la nova norma barcelonina desapareixen dos supòsits de denúncia anteriors i s’introdueixen noves infraccions vinculades a l’alteració efectiva de la convivència que comporten multes molt més elevades. En aquests primers mesos s’han interposat 6.504 denúncies genèriques per consum d’alcohol, 165 per consum en grups de tres o més persones amb risc de consum massiu, 36 en zones especialment protegides davant el soroll i 42 en espais freqüentats per menors o amb risc d’incitar-ne el consum. En el comerç ambulant, les denúncies sense abandonament de mercaderia van augmentar un 13%, concretament de 4.016 a 4.538.
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