Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carles Ribasinversions Gironaaccident Sant Julià de Ramistortuga l'EstartitPau Cubarsíincendis forestals llampsFesta Major de Saltagenda Girona
instagramlinkedin

Previsió meteorològica

Catalunya activa diversos avisos per intensitat de pluja per a aquest cap de setmana i adverteix de ruixats potencialment torrencials

El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que tant dissabte com diumenge es podrien produir en diversos punts del territori precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de només 30 minuts

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Valentina Raffio

Després d'una setmana marcada per la calor extrema, arriba un canvi de temps que, d'una banda, provocarà una baixada dels termòmetres però, de l'altra, augmentarà la inestabilitat atmosfèrica i donarà lloc a ruixats potencialment intensos. Davant d'aquest escenari, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos per intensitat de pluja davant la possibilitat que s'acumulin fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de només 30 minuts en diversos punts del territori. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la prealerta del seu pla davant d'inundacions i demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi i, sobretot, mantenir-se allunyada de rius, barrancs i zones potencialment inundables, atès que aquestes pluges podrien adquirir un caràcter torrencial i descarregar grans quantitats d'aigua en molt poc temps.

Dissabte hi ha una dotzena de comarques en avís groc per intensitat de pluja. Entre el migdia i les sis de la tarda, els avisos es concentren a la demarcació de Girona i engloben territoris com el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. A la tarda, a més, també s'activen avisos per ruixats al Berguedà i al Lluçanès, així com en punts del litoral com el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. Els avisos d'aquesta jornada corresponen a un nivell groc i a un grau de perill de 2 sobre 6 en l'escala de riscos meteorològics.

De cara a diumenge, sobretot de matinada, s'han activat avisos de nivell groc en sis comarques del litoral central. Entre les zones amb risc de pluges torrencials destaquen el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Tarragonès. En aquest cas, els avisos estan vigents entre la mitjanit de dissabte i primera hora del matí de diumenge i corresponen a un nivell de risc d'1 sobre 6 en l'escala de perills meteorològics.

Notícies relacionades

A la resta del territori s'espera un cap de setmana de cels coberts i baixada de les temperatures, tant de les màximes com de les mínimes, posant així punt final a la tercera gran onada de calor de l'estiu. Els models apunten que dissabte serà una jornada tranquil·la i marcada per la nuvolositat a tot Catalunya. Diumenge, en canvi, es preveuen pluges en bona part de la meitat est del territori. En alguns casos, els ruixats podrien anar acompanyats de tempesta.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gran decisió de Cubarsí
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
  4. Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
  7. L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
  8. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments

L'Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes estrena una terrassa per millorar el benestar dels residents

L'Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes estrena una terrassa per millorar el benestar dels residents

Arriba el primer servei d'orientació gratuït en intel·ligència artificial per a empresaris de Girona

Arriba el primer servei d'orientació gratuït en intel·ligència artificial per a empresaris de Girona

Paneque reafirma el seu compromís amb la seguretat de la xarxa viaria del Baix Ter

Paneque reafirma el seu compromís amb la seguretat de la xarxa viaria del Baix Ter

Mor un treballador de 54 anys en les obres del Camp Nou després de rebre un cop al cap

Mor un treballador de 54 anys en les obres del Camp Nou després de rebre un cop al cap

Celrà acull un nou banc de productes solidaris no alimentaris

Celrà acull un nou banc de productes solidaris no alimentaris

Territori veu "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa responsable dels treballs del foc de les Gavarres

Territori veu "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa responsable dels treballs del foc de les Gavarres

Bibi, perruquera, revela la clau per aconseguir un ros bonic, lluminós i molt més durador

Bibi, perruquera, revela la clau per aconseguir un ros bonic, lluminós i molt més durador

Presó per al segon detingut per la mort d'un menor de 15 anys a Barcelona

Presó per al segon detingut per la mort d'un menor de 15 anys a Barcelona
Tracking Pixel Contents