Temporada de bany
Una dona de 74 anys mor ofegada en una platja de Calafell
Segons Protecció Civil, en el moment de l’incident hi havia servei de vigilància i bandera verda. Des del 15 de juny ja hi ha hagut 13 morts a la costa catalana.
Jan Magarolas
Una dona de 74 anys de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir al migdia mentre es banyava en una platja de Calafell (Baix Penedès), va informar Protecció Civil en un comunicat.
En l’avís al 112, que es va rebre a les 11.50 hores, s’alertava d’una banyista a la qual havien tret de l’aigua inconscient i que se li estaven practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) a la sorra. El succés va passar a la platja de l’Estany - Mas Mel de la població del Penedès, i Protecció Civil va afegir que en el moment de l’incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja.
Fins al lloc es van desplaçar tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida, així com dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de les diligències.
Amb aquest últim accident, ja són 13 les persones mortes en platges catalanes des de l’inici de la campanya de bany el 15 de juny. D’aquestes, 10 van morir a la demarcació de Tarragona: nou a la Costa Daurada i una a les Terres de l’Ebre. A més, s’han registrat vuit víctimes mortals en piscines i tres en aigües interiors de Catalunya.
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