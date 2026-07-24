60% de finques reobertes en un mes
Els veïns de dos blocs més desallotjats per l'esvoranc del Putxet tornaran a casa durant les dues pròximes setmanes
El ple de Barcelona ha aprovat per unanimitat una proposta de Junts per indemnitzar veïns i negocis afectats per obres de llarga durada, inclosos els evacuats per l’incident a les obres de l’L9
Socavó per les obres de l’L9 del Putxet a Barcelona, en directe: causa, reaccions i última hora de les finques afectades
El Periódico
Els veïns del 60% dels habitatges desallotjats per l'esvoranc de les obres de l'L9 al Putxet ja hauran pogut tornar a casa d'aquí a dues setmanes, quan es complirà un mes de l'incident. Així ho ha dit la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, en una atenció als mitjans aquest divendres des de la plaça Frederic Soler. Ja han recuperat les seves vivendes els residents a dos dels vuit edificis que es van evacuar. La setmana vinent podran tornar els d’un tercer edifici, corresponent a 11 vivendes i 4 locals del carrer Rubinstein 6. I els veïns d ’un quart edifici, al carrer Sant Gervasi de Cassoles 54 (31 vivendes i un local), podran fer -ho la setmana següent, la del 3 al 9 d’agost.
Territori activarà la setmana vinent un dispositiu «puntual» per atendre els inquilins que s’acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Díaz ha explicat que es continua treballant perquè la totalitat dels veïns pugui tornar a casa seva, però encara no ha pogut concretar quan podrà fer-ho el 40% restant, corresponent a unes 35 vivendes.
La delegada del Govern a Barcelona ha explicat que els avançaments habilitats perquè les famílies puguin afrontar les despeses extraordinàries seran de 1.200 euros per persona, i sobre l’índex habitual de referència. Quan acabi l’episodi i es recuperi la «normalitat» es realitzarà la liquidació, que tindrà en compte el temps que les famílies hagin hagut d’estar evacuades.
Així, la setmana que ve ja rebrien la quantitat de primer mes fins al 7 d’agost, i després es rebria la quantitat corresponent fins al 7 de setembre. Aquest divendres ha acabat el termini per sol·licitar aquestes ajudes, i el Govern ha assegurat que s’han atès totes les famílies que ho han demanat. Per la seva banda, els comerciants poden demanar ajuts des de la línia oberta que ha activat l ’Institut Català de Finances (ICF). Díaz calcula que també podran rebre les quantitats abans d’acabar juliol, la setmana vinent.
Proves geofísiques al carrer
A Díaz l’ha acompanyat el director general d’Infraestructures, Ramon Ramírez, que ha donat per «conclosa» la fase d’estabilització dels edificis. Així mateix, Ramírez ha explicat que les inspeccions tècniques donen totes «resultats positius», per la qual cosa manté un «optimisme prudent».
El director general d’Infraestructures ha afegit que preveuen realitzar «proves addicionals» al carrer, amb sondejos i assajos geofísics per comprovar que «el terreny es troba ja en condicions normals».
Compensacions per als afectats per les obres
D’altra banda, el ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres per unanimitat la implantació de compensacions econòmiques i bonificacions fiscals per a veïns i comerços afectats per obres de llarga durada. La iniciativa, presentada per Junts, reclama que aquestes mesures s’apliquin de manera «immediata» i, amb «caràcter d’urgència», també als afectats pel forat provocat per les obres de l’L9 al Putxet. La iniciativa arriba en un context d’incidències en diferents obres de la ciutat. Precisament, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar dijous en una entrevista amb l’ACN la posada en marxa d ’un pla específic de recolzament al comerç afectat pel clot del Putxet, dotat amb uns 100.000 euros.
Laproposició aprovada aquest divendres en el ple també demana la creació d’un fons municipal de contingència per a emergències comercials, dotat amb un pressupost permanent, amb l’objectiu d’activar ajudes directes de manera automàtica i amb la mínima burocràcia possible. Així mateix, planteja la creació d’una oficina d’atenció integral debarri per als afectats per obres de llarga durada, amb un horari d’obertura de vuit hores diàries, per gestionar reclamacions i consultes de veïns i comerciants en temps real.
A més, la iniciativa insta el govern municipal a negociar amb les companyies subministradores una moratòria en els pagaments o una bonificació directa per als establiments que han hagut de tancar o l’activitat comercial dels quals s’hagi vist afectada. En aquest sentit, proposa fer-ho mitjançant un aval o a través d’un conveni. La proposta de Junts també planteja crear vals de descompte, finançats pel consistori, perquè els veïns els gastin en els negocis afectats de la zona.
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