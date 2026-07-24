Incendis forestals
La Guàrdia Civil deté una persona i n’investiga una altra per causar l’incendi d’Àvila
El foc, que ja ha arrasat més de 9.000 hectàrees, es va originar per l’ús de maquinària pesant en una zona on estava prohibit
Europa Press
La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n’ha investigat una segona com a presumptes autores de l’incendi forestal registrat a la localitat avilesa de Burgohondo, ja que la investigació desenvolupada pel Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) d’Àvila ha determinat que el foc s'ha originat per una espurna provocada per l’ús de maquinària pesant en una zona on el seu ús estava totalment prohibit.
Mitjançant la inspecció tècnica ocular i l’informe de causes elaborat conjuntament amb la Brigada d’Investigació d’Incendis Forestals (BIIF) de la Junta de Castella i Lleó, les autoritats han observat indicis clars de l’activitat d’aquesta maquinària.
Els treballs es duien a terme durant jornades en què el Govern autonòmic havia decretat la prohibició d’utilitzar equips que poguessin generar foc al bosc i, a més, els implicats no disposaven de l’autorització administrativa corresponent i incomplien els mitjans d’extinció obligatoris.
A les dues persones investigades se’ls atribueix un presumpte delicte d’incendi forestal i un altre contra els recursos naturals i el medi ambient. Les diligències inclouen els agreujants d’afectar àrees pròximes a nuclis habitats i d’haver perjudicat greument l’equilibri dels sistemes naturals.
Actualment, l’incendi forestal ha calcinat més de 9.000 hectàrees i continua declarat com a Emergència d’Interès Nacional (IGR 3). La Guàrdia Civil remetrà totes les diligències policials i els informes tècnics a l’autoritat judicial competent i a la Fiscalia Provincial.
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