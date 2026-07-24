cita estiuenca
Les festes de Gràcia guarniran 23 carrers, cinc amb tema conjunt
El programa inclourà 900 activitats entre el 14 i el 21 d’agost. Organització i Ajuntament aposten de nou per una nit tranquil·la el 17 d’agost per pal·liar les crítiques dels veïns.
Meritxell M. Pauné
Les festes de Gràcia tornen a marcar un estiu més l’agenda cultural de Barcelona, amb el seu freqüentat pregó el 14 d’agost seguit de set dies de programació oficial. Més de 900 activitats gratuïtes ompliran la Vila, entre cultura popular, concerts i propostes familiars. La cita comptarà de nou amb un total de 23 carrers engalanats per veïns i voluntaris, amb dos canvis importants.
Per primera vegada, cinc carrers uneixen esforços amb una temàtica unitària, que es revelarà aquest dissabte com la resta de temes a la Sopar de Vísperas que reuneix tots els carrers en el compte enrere dels preparatius. L’únic precedent és que Tordera i Fraternitat de Dalt fa 10 anys van fer front comú amb un decorat del mar. L’altra novetat és que els veïns que decoraven fins ara l’estret carrer Jesús es muden a la de Sant Pere Màrtir, amb la qual feien cantonada i molt més àmplia. Fa dècades, aquesta via va ser un escenari destacat de les festes alternatives, però la comissió veïnal ja no és operativa.
La regidora de Gràcia i primera tinenta d’alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, i la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, han presentat els detalls del programa 2026 aquest dijous a la tarda. Totes dues han ressaltat la importància de la dimensió comunitària d’aquesta festa i han tancat files amb les 23 comissions de carrer, després de la difusió dilluns d’un manifest de l’entitat plantant cara als intents de boicot d’uns quants residents contraris a la festa en mitja dotzena de carrers. Preguntada per la placeta de Sant Miquel, entre les afectades, López ha assegurat que mantindrà la programació i la ubicació del decorat "com ha fet els últims 35 anys".
Bonet ha remarcat que consistori i organització han "treballat colze a colze" durant anys per "preservar una festa que és claríssimament un dels grans elements d’identitat de la ciutat i de Gràcia". També ha elogiat "el luxe" d’"una manera de treballar" constructiva i reflexiva sobre "els reptes de la festa" i les "decisions" i proves pilot per "reconduir" les aglomeracions i les molèsties, en especial durant el mandat de López.
Precisament la presidenta ha aprofitat la presentació per acomiadar-se, ja que el seu càrrec expirava al març i ha allargat el mandat una cinquena festa per facilitar la transició. "M’emporto records memorables, dies molt feliços i dies de moltes dificultats", ha assenyalat. Originària de Veneçuela, ha agraït que aquesta celebració haver sigut la palanca per "integrar-se a la societat catalana i a la Vila de Gràcia": "Continuaré com a veïna, perquè la festa major és un sentiment". Bonet ha recollit el guant i ha aplaudit el llegat: "Aquests cinc anys no han sigut cinc anys més, han sigut fonamentals per preservar la festa i que la puguin disfrutar els que l’organitzen i els veïns i no es converteixi en una invasió de forasters".
Premis al final
Per retardar al màxim les grans aglomeracions de públic que acudeixen a les vies premiades, de nou la intriga sobre els decorats guanyadors s’allargarà cinc dies: la gala d’entrega dels premis tindrà lloc la tarda de dimecres 19 d’agost. D’altra banda, la programació de la plaça Joanic, gestionada directament per la Fundació Festa Major de Gràcia, se centrarà en el públic familiar, comptarà amb un concurs de bandes musicals juvenils i tornarà a acollir l’acte interconfessional de les festes. La gimcana anual estarà dedicada a l’Any Gaudí i premiarà les millors disfresses relacionades amb el geni modernista.
Per tercer any consecutiu hi haurà Nit tranquil·la, una vetllada en què tots els carrers s’abstenen de programar música amplificada en favor de propostes poc sorolloses i amb menys poder d’atracció, per afavorir el descans veïnal. Serà el dilluns 17 d’agost després del punt àlgid del cap de setmana. La mesura cobra especial protagonisme aquest 2026 per la pressió que han exercit alguns veïns crítics amb la festa en mitja dotzena de carrers participants.
El pregó anirà a càrrec del periodista, historiador i docent gracienc Vicenç Sanclemente, i el cartell d’aquesta edició està dedicat al ball popular i és obra de Pol Lupiáñez Ortega. Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra desplegaran un ampli dispositiu de seguretat, amb patrullatge més intens en els ‘itineraris segurs’ previstos des del nucli antic fins a les estacions de metro Diagonal, Joanic i Fontana. Com en les anteriors edicions, el metro obrirà non-sop des de divendres al matí fins diumenge a la nit. La plaça de la Revolució comptarà amb un punt lila oficial per prevenir i atendre abusos o agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. També hi haurà punts liles gestionats per voluntaris a les places de la Vila i del Sol i al carrer Progrés.
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