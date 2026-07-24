investigació a barcelona
La mare del nadó maltractat es va informar sobre fissures anals
La imputada declara al jutge que va informar els metges de les ferides del seu fill al recte, però els sanitaris mantenen que no les van detectar fins que va ingressar a l’Hospital Vall d’Hebron.
J. G. Albalat
La mare del nadó maltractat que va ingressar amb lesions greus a l’Hospital Vall d’Hebron el 16 de març va declarar ahir davant del jutge que una setmana abans havia buscat a internet informació sobre "fissures anals" i altres patologies que tenia el menor. Aquesta declaració contradiu el que han manifestat els metges que van atendre l’infant al CAP de Roger de Flor els dies 10 i 13 de març, que van afirmar que no havien detectat cap ferida a l’anus i que la dona només es va referir als hematomes que el nen tenia als testicles. Per la seva banda, l’Audiència de Barcelona va denegar per segona vegada l’excarceració del pare, en presó preventiva des del 18 de març.
No obstant, la dona va explicar que, durant les visites mèdiques a aquest ambulatori i a altres centres sanitaris, va comunicar els "problemes" de salut que tenia el nadó, entre els quals hi ha els de l’anus, a més d’altres patologies. Segons va explicar, es va adonar que alguna cosa no anava bé quan agafava en braços el seu fill i no parava de plorar. La investigada està en llibertat des de maig, però la seva parella segueix a la presó. L’advocat de la mare va sol·licitar ahir que la dona pugui visitar el seu fill, tot i que els fiscals s’hi van oposar rotundament.
La investigada va declarar davant el jutge durant tres hores i va contestar a les preguntes no només del seu advocat i del de la seva parella, sinó també dels fiscals Félix Martín i Elisabeth Jiménez. L’interrogatori es va celebrar a petició pròpia per ampliar la declaració que va prestar després de ser detinguda. La seva nova compareixença al jutjat va ser molt extensa i detallada i se li va preguntar sobre tots els aspectes relacionats a aquest cas.
La mare del nadó va reiterar que mai va veure que el seu marit maltractés l’infant, però va reconèixer que el tractava amb "malaptesa i falta d’afecte". Sense anar més lluny, l’home, segons va reconèixer la dona davant les seves amigues, estava travessant una crisi i ella havia mostrat predisposició a deixar-lo. A una persona coneguda va arribar a dir-li en un missatge que la seva prioritat era el nadó i que la resta li importava molt poc.
La mare del nen va insistir una vegada i una altra que mai va veure la seva parella maltractar el nen i que, si ho hagués sabut, "ho hauria denunciat immediatament". També va afirmar que cap dels metges a qui va acudir amb el nadó abans del seu ingrés a la Vall d’Hebron –l’havia portat al CAP Roger de Flor, a l’Hospital del Mar i a Sant Joan de Déu– el va alertar que el seu fill pogués estar patint maltractaments. "Tant de bo", va exclamar davant el jutge.
Algunes de les ferides que tenia el nen a l’anus, segons les fonts consultades, eren "evolutives", és a dir, que s’havien produït abans que el menor ingressés a la Vall d’Hebron. Aquelles ferides estaven cicatritzades, però la més greu no, ja que era de mida considerable. Aquesta lesió, juntament amb les altres –fractures de fèmur i costelles i un cop al cap–, va provocar que els metges de la Vall d’Hebron activessin el protocol de violència infantil i que els progenitors fossin detinguts el 18 de març a l’hospital.
"Vida normal"
Els investigadors estudien la hipòtesi que la fissura anal més greu es podria haver produït entre el 13 de març (data en què els doctors de l’ambulatori no van detectar la ferida) i el 16 de març, quan el nadó va ingressar a la Vall d’Hebron. Aquell cap de setmana, segons fonts de la defensa, els pares "van fer vida normal" amb el nadó, tot i que feien torns per cuidar-lo, ja que tenia tan sols sis setmanes quan va ingressar a l’hospital. La fractura del fèmur , que es va produir el 16 de març, va ser la que va fer que els progenitors el portessin a l’Hospital de Sant Pau, on els facultatius van donar l’avís que podia tractar-se d’un cas de maltractament infantil i van derivar el nadó a la Vall d’Hebron, centre de referència en aquesta matèria.
Aquell dia, el pare del nadó va dir a la seva dona, segons va assegurar ella davant del jutge, que la cama del nadó "penjava". La investigada va detallar que en aquell moment ella era a la cuina i l’home a l’habitació, de manera que no va veure si havia passat alguna cosa. "No tenia el seu fill a la vista", va explicar la defensa. Va ser llavors quan es van dirigir a Sant Pau.
Els metges d’aquest centre sanitari ja han explicat al jutge les lesions que van detectar i que els van fer sospitar de l’existència de maltractament infantil. Precisament està previst que l’1 d’octubre declarin facultatius i infermeres d’altres hospitals pels quals va passar el nen –Sant Joan de Déu i l’Hospital del Mar–, així com una cosina metge a qui la mare consultava sobre els problemes de salut del nadó i a qui va arribar a enviar una fotografia del nen.
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