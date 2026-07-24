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taxa turística

Sant Cugat obre la veda per recaptar el seu propi recàrrec

L’Ajuntament aprovarà avui el conveni amb l’ATC i preveu ingressar 592.374 euros el 2027 i prop de 820.000 fins al març del 2028.

Vista aèria de part del municipi de Sant Cugat del Vallès. | ZOWY VOETEN

Vista aèria de part del municipi de Sant Cugat del Vallès. | ZOWY VOETEN

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Clàudia Mas

Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat serà un dels primers municipis de Catalunya a estrenar el nou recàrrec turístic municipal. El ple aprovarà avui el conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), pas necessari per començar a cobrar-lo a partir de l’1 d’octubre del 2026. La mesura neix de la llei catalana aprovada al març, que va ampliar al conjunt dels ajuntaments una possibilitat que fins ara estava reservada a Barcelona: aplicar un suplement propi sobre la taxa turística i quedar-se amb aquesta recaptació. Sant Cugat ha decidit activar aquesta via des de l’inici i ja s’ha convertit en referència per a altres municipis.

El recàrrec s’aplicarà progressivament, amb una primera escala d’imports entre l’octubre del 2026 i el març del 2027 i una segona pujada a partir de l’abril del 2027. Sant Cugat planteja cobrar els imports màxims permesos per la llei, sense establir diferències per barris, codis postals o temporades. La normativa permet modular la taxa segons la zona, el tipus d’allotjament o el període de l’any. El màxim legal és de quatre euros per persona i nit, amb una condició: el recàrrec municipal no pot superar la tarifa base de la Generalitat per a cada categoria d’establiment. L’ATC s’encarregarà de gestionar el cobrament i transferir després els fons a l’Ajuntament. Per aquest servei descomptarà un 1,2% de la recaptació. Les previsions municipals situen els ingressos en 592.374 euros durant el 2027. Si es pren tot el període comprès entre l’1 d’octubre del 2026 i el 31 de març del 2028, la recaptació estimada ascendeix a 819.965,95 euros. Aquestes quantitats corresponen exclusivament al nou recàrrec municipal i no inclouen els ingressos de la taxa turística autonòmica.

Fins a quatre euros

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L’Ajuntament tindrà marge per decidir a què destina els diners. Entre les opcions figuren polítiques d’habitatge i actuacions de renovació de carrers i de l’espai públic. Entre l’octubre del 2026 i el març del 2027, el recàrrec serà de quatre euros als hotels de cinc estrelles, establiments de gran luxe i càmpings de luxe. Als hotels de quatre estrelles i quatre superior serà d’1,80 euros; als habitatges d’ús turístic, d’1,75 euros; als albergs, de 0,80 euros, i a la resta d’establiments i càmpings, de 0,90 euros.

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