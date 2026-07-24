avançAMENT
La sobirania de les dades digitals,Tema del Diumenge
El Periódico
Nodes, la iniciativa d’EL PERIÓDICO sobre la indústria de la tecnologia digital i les telecomunicacions, se centrarà aquest diumenge en la pregunta clau dels pròxims anys: ¿qui controla la tecnologia? Durant anys la conversa s’ha centrat en la digitalització, la connectivitat, el cloud, les dades i, més recentment, la IA. Però en els últims temps pren importància on viuen les dades, sota quina jurisdicció opera la tecnologia, qui pot accedir als seus serveis crítics, qui garanteix la continuïtat en cas de crisi i quina capacitat té per substituir proveïdors o components quan canvien les condicions de mercat, seguretat o regulació. En definitiva, la sobirania digital ha deixat de ser una qüestió tècnica per convertir-se en una d’estratègica que afecta la competitivitat, la seguretat, la protecció de les dades, la continuïtat dels serveis públics, l’autonomia industrial i la capacitat d’Espanya i d’Europa per jugar un paper rellevant en la nova economia digital, a més de resultar clau en la confiança ciutadana.
Omertà i farmacèutiques
Per la seva banda, el suplement Entendre-hi més destacarà els 35 anys de la llei italiana que va aconseguir trencar l’omertà de les organitzacions mafioses. Des d’aleshores, uns 800 penedits i 50 testimonis viuen protegits per l’Estat italià, un sistema pioner que, malgrat tot, no ha resolt totes les seves contradiccions.
Finalment, el suplement Actius posarà el focus en el procés de renovació que estan vivint les empreses farmacèutiques. En els últims tres anys, el 60% de les 20 empreses més importants d’aquest sector han renovat el seu president o executiu en cap. I, en la majoria dels casos, els relleus han sigut protagonitzats per dones.
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- La gran decisió de Cubarsí
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona