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La sobirania de les dades digitals,Tema del Diumenge

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El Periódico

Barcelona

Nodes, la iniciativa d’EL PERIÓDICO sobre la indústria de la tecnologia digital i les telecomunicacions, se centrarà aquest diumenge en la pregunta clau dels pròxims anys: ¿qui controla la tecnologia? Durant anys la conversa s’ha centrat en la digitalització, la connectivitat, el cloud, les dades i, més recentment, la IA. Però en els últims temps pren importància on viuen les dades, sota quina jurisdicció opera la tecnologia, qui pot accedir als seus serveis crítics, qui garanteix la continuïtat en cas de crisi i quina capacitat té per substituir proveïdors o components quan canvien les condicions de mercat, seguretat o regulació. En definitiva, la sobirania digital ha deixat de ser una qüestió tècnica per convertir-se en una d’estratègica que afecta la competitivitat, la seguretat, la protecció de les dades, la continuïtat dels serveis públics, l’autonomia industrial i la capacitat d’Espanya i d’Europa per jugar un paper rellevant en la nova economia digital, a més de resultar clau en la confiança ciutadana.

Omertà i farmacèutiques

Per la seva banda, el suplement Entendre-hi més destacarà els 35 anys de la llei italiana que va aconseguir trencar l’omertà de les organitzacions mafioses. Des d’aleshores, uns 800 penedits i 50 testimonis viuen protegits per l’Estat italià, un sistema pioner que, malgrat tot, no ha resolt totes les seves contradiccions.

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Finalment, el suplement Actius posarà el focus en el procés de renovació que estan vivint les empreses farmacèutiques. En els últims tres anys, el 60% de les 20 empreses més importants d’aquest sector han renovat el seu president o executiu en cap. I, en la majoria dels casos, els relleus han sigut protagonitzats per dones.

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