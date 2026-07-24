Investigació oberta
La terapeuta dels Andic mou fitxa i busca assessorament en un despatx de penalistes de Barcelona
Els advocats denuncien que s’està fent «una investigació al marge de la llei» després que la declaració de l’ajudant de la psicoanalista no fos notificada a les parts
Fonts de la investigació mantenen que la nova testimoni va declarar de forma espontània davant de la policia i el seu testimoni va ser posteriorment judicialitzat
Marta Català
Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la família Andic, ha buscat assessorament en un prestigiós bufet d’advocats de Barcelona. La psicoanalista no està imputada i, per tant, no requereix el servei de cap lletrat. De fet, va anar a declarar sense acompanyament jurídic el 30 de juny davant la jutge d’instrucció número 5 de Martorell, Raquel Nieto. No obstant, segons ha pogut saber aquest diari, s’ha començat a assessorar amb lletrats penalistes.
L’equip de la terapeuta es mostra molt crític amb la investigació del cas i, especialment, amb la gestió de les dues declaracions de la nova testimoni que està fent un gir en el cas: l’exajudant de la psicoanalista que va explicar davant els Mossos d’Esquadra que havia acompanyat en dues ocasionsJonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, a la ruta de Collbató on va tenir lloc la caiguda mortal. Com va avançar aquest diari, la testimoni va assegurar que havia rebut un missatge de la terapeuta amb qui col·laborava en què li demanava que preparés, com a part de la teràpia del fill del fundador de Mango, una ruta «extrema», «a tocar d'un precipici» i «com si l'anessin a tirar», amb l'objectiu de confrontar els seus problemes en un entorn inhòspit. Els missatges, es poden dir, podrien resultar comprometedors per a Lüderwaldt.
Declaració polèmica
Respecte a aquest testimoni, els advocats que assessoren la terapeuta qüestionen que la primera vegada que aquesta dona va declarar davant de la policia fos justament un dia abans que Lüderwaldt ho fes davant la jutge d’instrucció, compareixença que no va ser notificada a les parts.
En aquest sentit, els assessors de la psicoanalista consideren «inacceptable» que, durant l'interrogatori, es preguntés a la terapeuta per aspectes que el dia anterior ja havia explicat el seu exajudant, «com si el jutjat els ignorés». De fet, la psicoanalista va fer referència davant la jutge que la seva teràpia incloïa «passejos» fora de la consulta. «Va ser preguntada expressament per la jutge i fiscal sobre els fets posats de manifest» per la nova testimoni, sense que se’n tinguessin constància. Alhora, veuen «inadmissible» que després els Mossos el tornessin a prendre declaració el dia 6 de juliol sense advertir les parts: «¿Qui instrueix, el jutjat o els Mossos d’Esquadra?», afirmen, abans d’afegir: «S’està fent una investigació al marge de la llei».
«Declaració espontània»
En aquest sentit, la llei de defensa permet ser present en totes les diligències d’un procés i l’equip de Jonathan Martell ni va ser notificat ni, per tant, va ser present en la declaració d’aquesta exajudant. De fet, fonts jurídiques expliquen que quan una causa està judicialitzada ha de ser el jutge que acordi quines diligències s’han de practicar, ja que la policia està subordinada a l’ordre judicial. Per aquesta raó, apunten les mateixes fonts, es podria demanar la nul·litat d’aquesta declaració. De moment, la defensa de Jonathan Andic no s’ha pronunciat sobre això.
No obstant, l’assumpte té molts més matisos. Segons ha explicat l’antiga ajudant de Lüderwaldt, «feia temps» que volia col·laborar amb la justícia fins que es va decidir acudir als Mossos d’Esquadra. Segons fonts pròximes a la investigació, la seva declaració va ser espontània i no va ser fins més endavant que el cas es va judicialitzar
Gir en la investigació
La figura de l’ajudant de Lüderwaldt no havia aparegut en escena fins ara i pot fer un gir a la investigació, ja que ha compromès la posició de l’acusat, que mai va explicar que havia acudit al lloc dels fets prèviament acompanyat. De fet, va afirmar que coneixia el sender per les referències d’algunes amistats.
També un assumpte clau de la nova testimoni és que, segons ella, Jonathan li va explicar que portaria al sender una neboda «com a forma de regal» i mai va esmentar que es disposés a anar-hi amb el seu pare.
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