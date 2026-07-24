Subministrament per a vuit municipis
Veolia ofereix la millor oferta econòmica per al contracte d’aigua de l’àrea de BCN
L’AMB avisa que l’adjudicació definitiva del concurs encara no s’ha produït i s’espera que el desenllaç sigui controvertit. El grup realitza una oferta de 67,4 milions per a inversions que la licitació quantifica en gairebé 170.
Manuel Arenas
El grup Veolia ha presentat la millor oferta econòmica per adjudicar-se el contracte públic de 1.000 milions del subministrament d’aigua a vuit ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Ho van confirmar a EL PERIÓDICO fonts de l’AMB, administració que licita el concurs i que adverteix que l’adjudicació formal encara no s’ha produït i que haurà d’esperar al curs administratiu previst. De cara al setembre, la taula de contractació de l’AMB elevarà una proposta d’adjudicació que haurà de ser aprovada al Consell Metropolità de l’ens.
Tal com va avançar aquest diari, Veolia és la més ben posicionada per aconseguir l’adjudicació milmilionària després d’obtenir la màxima puntuació del sobre B, que conté la proposta tècnica i que representa 49 punts sobre 100 del concurs. Els 51 punts restants depenen de l’oferta econòmica, al sobre C que es va obrir ahir. És aquest sobre el qual va revelar que l’oferta més avantatjosa és l’oferta pel grup Veolia, que en aquesta ocasió s’ha presentat amb la filial Societat General d’Aigües de Barcelona. A través de la marca Aigües de Barcelona, el grup ja subministra aigua a la població de Barcelona i 22 ciutats més del seu entorn.
Partint d’una exigència de la licitació de gairebé 170 milions d’inversions, l’oferta econòmica de Veolia ascendeix a 67,4 milions. En ordre ascendent, el segueixen l’oferta de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) del grup Saur integrada per aquesta matriu francesa i la seva filial espanyola, Gestió i Tècniques de l’Aigua (Gestagua), de 92,6 milions; l’oferta de l’UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment i Constructora de Calaf, de 119,5 milions; i la proposta de l’UTE Aqualia (FCC) i Aigües de València, de 126,5 milions. Les ofertes econòmiques més elevades són les de l’empresa Sacyr Agua, 136,6 milions, i la de l’UTE del grup portuguès Indaqua, de 139,3 milions.
Fonts del sector consultades per aquest diari adverteixen que el desenllaç del concurs pot ser discutit per una possible oferta anormalment baixa a càrrec de Veolia. Aquesta figura jurídica està prevista als plecs de clàusules administratives i econòmiques de la licitació, que indiquen que es consideraran anormalment baixes les propostes que estiguin un 5% per sota de la mitjana aritmètica del total d’ofertes presentades, excloent per a aquest càlcul la que superi en un 5% aquesta mitjana.
En qualsevol cas, davant la possible detecció a càrrec de la taula de contractació de l’AMB d’una oferta amb valors anormals o desproporcionats, el procediment passa per atorgar cinc dies hàbils a l’empresa licitadora perquè justifiqui els paràmetres a partir dels quals es defineixi l’anormalitat de l’oferta i es precisin les seves condicions.
Ara bé, únicament podran ser rebutjats i exclosos del procediment els licitadors "que no aportin la justificació requerida o l’oferta dels quals s’estimi que no pugui ser complerta amb satisfacció", diuen els plecs del concurs. És a dir, que hi ha la possibilitat que l’adjudicació tiri cap endavant malgrat tractar-se d’una oferta considerada anormalment baixa. En aquesta línia, els arguments de Veolia per justificar la seva oferta defensen la seva capacitat per oferir economies d’escala i el seu coneixement del territori metropolità, a partir de la dilatada experiència d’Aigües de Barcelona.
A falta de publicar-se l’acta de les puntuacions concretes del sobre econòmic, la classificació restant en el sobre tècnic que va guanyar Veolia es completa pel següent ordre, en el qual queden representades quatre Unions Temporals d’Empreses (UTE): UTE Aqualia (FCC) i Aigües de València (45,3 punts); UTE del grup francès Saur (41,8 punts); UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment i Constructora de Calaf (41,2 punts); UTE del grup portuguès Indaqua (41,2); i finalment l’empresa Sacyr Agua (37,6 punts).
El contracte públic en el qual Veolia porta avantatge als seus competidors licita el subministrament d’aigua per a les ciutats de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, la Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tiana. Tot i que la durada estimada del contracte és de 25 anys –cosa que situa el seu acabament el 2051–, la licitació contemplarà la possibilitat d’una pròrroga de gairebé quatre anys més. A les altres 23 ciutats de l’AMB, Barcelona inclosa, la subministradora és actualment Aigües de Barcelona, també del grup Veolia però constituïda com a societat mixta entre Veolia (70%), Criteria (15%) i el mateix AMB (15%).
Vuit municipis
L’informe de viabilitat del concurs exigeix que la futura concessionària haurà d’invertir 168,8 milions en la infraestructura hidràulica dels vuit municipis. Les inversions representaran una bufada d’aire fresc per a ciutats llastades per contractes caducades anys enrere i en situació d’excepcional transitorietat després d’una important sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La competència sobre la gestió de l’aigua a les ciutats de l’àrea de Barcelona va ser dels ajuntaments fins a l’octubre del 2020. El TSJC va sentenciar llavors que la competència corresponia en realitat a l’AMB com a administració, que passava d’exercir una coordinació instrumental del servei a directament rellevar els consistoris com a titular.
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