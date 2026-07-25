Previsió meteorològica
Catalunya eleva els avisos per pluja i activa el seu pla davant inundacions pels xàfecs torrencials previstos per a aquest cap de setmana
L’alerta de Protecció Civil posa el focus en la Garrotxa i la Selva, malgrat que altres comarques es poden veure afectades
Catalunya activa diversos avisos per intensitat de pluja per a aquest cap de setmana i adverteix de xàfecs potencialment torrencials
El Periódico
Després d’una setmana marcada per la calor, Catalunya viu un cap de setmana de pluges i mal temps. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per intensitat de pluges en una vintena de comarques del litoral, el prelitoral i l’interior davant la previsió que entre aquest dissabte i diumenge es podrien produir pluges torrencials que, en alguns casos, podrien deixar acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. De moment, la zona de la Garrotxa i la Selva, on s’han elevat els avisos a nivell taronja, es perfila com la més afectada per aquest episodi que s’allargarà fins diumenge a la nit. Tenint en compte aquesta situació, Protecció Civil afirma que ja ha activat la fase d’alerta del seu pla davant inundacions i demana a la població extremar precaucions i no acostar-se a rius, rambles i barrancs.
Les pluges intenses poden afectar diferents punts del territori entre aquest dissabte a la tarda i diumenge. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de perill i les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i, localment, de calamarsa petita. Malgrat que l’avís se centra en la Garrotxa i la Selva, els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i sud.
Durant diumenge a la matinada, els xàfecs es concentraran principalment al litoral central i sud, i durant la tarda es desplaçaran novament cap al nord-est de la comunitat. Davant aquestes previsions, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions, seguir l’evolució dels pronòstics meteorològics i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant l’episodi de pluges.
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