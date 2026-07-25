FENOMEN ASTRONÒMIC
Espanya controla la venda d’ulleres no homologades per veure l’eclipsi
El Ministeri de Consum, la Policia i les comunitats autònomes intensifiquen la vigilància per detectar i advertir sobre productes fraudulents que podrien perjudicar greument la vista.
S’està verificant que 75 marques d’ulleres comercialitzades siguin segures
Valentina Raffio
L’anomenat eclipsi del segle serà un espectacle històric que deixarà empremta en la memòria de milions de persones a Espanya el 12 d’agost. Però per disfrutar del fenomen en tota la seva esplendor els experts adverteixen que es necessiten ulleres homologades, ja que mirar aquest esdeveniment a ull nu podria produir "danys irreversibles" per a la vista.
El Ministeri de Consum ha impulsat una operació específica de vigilància de mercat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, que inclou inspeccions en establiments comercials i en botigues online, així com una anàlisi tècnica de diversos productes per certificar que compleixen els requisits tècnics. La Policia Nacional, per la seva banda, ha engegat una campanya per advertir dels riscos dels productes fraudulents.
Certificats correctes
Segons les últimes dades, s’estan analitzant 75 marques d’ulleres comercialitzades en diferents punts d’Espanya per veure l’eclipsi. Només a Catalunya, l’Agència Catalana del Consum afirma que està inspeccionant uns 15 models. El treball, del qual es publicaran els resultats en els pròxims dies, busca verificar que tots els productes disposen dels certificats corresponents com, per exemple, els segells que indiquen el compliment de la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, que el producte incorpora el marcatge CE, que el fabricant o importador estan correctament identificats i que les instruccions d’ús i advertències de seguretat són accessibles a les persones consumidores. Segons expliquen l’OCU i FACUA a aquest diari, de moment encara no han transcendit queixes de compradors en relació amb aquests productes ni s’han notificat productes fraudulents.
Segons afirmen diferents veus implicades en la campanya de vigilància de les ulleres, el risc no està tant en els productes que es venen als establiments físics sinó, en gran part, en aquells que es venen a través de pàgines web no especialitzades com eBay, Temu, Shein i Alibaba. Sobretot sabent que en aquestes plataformes es poden vendre productes que sí que compleixen la normativa del seu país d’origen però que no arriben als estàndards de seguretat que exigeix la Unió Europea (UE). En aquests casos, els especialistes recomanen extremar precaucions abans d’efectuar la compra per comprovar que els productes disposen de tots els certificats pertinents per assegurar una observació segura. I, en cas de dubte, cal acudir a punts de venda certificats, com òptiques i farmàcies.
Una altra gran preocupació és l’ús d’"objectes casolans" per veure l’eclipsi, com radiografies o filtres do it yourself. "L’ús d’ulleres no homologades o d’objectes casolans per veure l’eclipsi és extremadament perillós i pot exposar l’ull a danys irreversibles", afirma la científica Conchi Lillo, especialista en sistema visual de la Universitat de Salamanca. "Ni tan sols unes ulleres de sol amb filtre ultravioleta serveixen", alerta. També preocupen les ulleres d’eclipsi que estiguin caducades o en mal estat, per exemple si es van comprar per veure el gran eclipsi anular de l’any 2005.
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