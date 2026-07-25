Fenomen astronòmic
Fins a quin punt serà especial el supereclipsi solar del 12 d'agost? Tots els antecedents des de 1900
Tot i que els eclipsis han nodrit la ciència durant segles amb coneixements sobre l'univers i els astres, avui l'interès és més aviat sociocultural
Ona Sindreu Cladera / Laura Cercós Tuset (Verificat)
Els balears, catalans, valencians, castellans, bascos, cantàbrics i gallecs es troben entre el fortunat 0,19% de la població mundial que podrà veure com el Sol és cobert per complet per la Lluna en el esperadíssim eclipsi solar del 12 d'agost. Un esdeveniment que ha aixecat molta expectació entre els mitjans de comunicació i tota la població. Tanta, que fins i tot el Govern balear restringirà l'accés a la Serra de Tramuntana. Però, fins a quin punt estem a punt de viure un fenomen excepcional? “Serà un eclipsi total com molts d'altres”, explica a Verificat Kike Herrero, director de l'Observatori del Montsec, qui el compara amb el que es va veure des dels Estats Units el 2024. “No hi ha res concret que el faci especial, excepte la singularitat que es veurà des d'aquí”. Un eclipsi cada 16 mesos
Així, l'excepcionalitat de l'eclipsi solar total d'aquest agost no l'explica l'astronomia, sinó el calendari: tot i que al món hi ha hagut un eclipsi d'aquestes característiques aproximadament cada 16 mesos, l'última vegada que el vam veure des de la Península Ibèrica va ser fa més d'un segle.
De fet, en els primers anys del segle XX es van enllaçar tres eclipsis totals, segons el registre de Time and Date, una plataforma que aglutina informació sobre fusos horaris, calendaris oficials i eclipsis. El primer, al maig de 1900, es va començar a veure a Porto, després a Castella i Alacant, abans de contemplar-se des de tot el Magrib. El segon, a l'agost de 1905, es va veure des d'Astúries fins a les Balears, i fins i tot des del sud de la Península Aràbiga. Made with Flourish • Create a scatter plot Visualització de dispersió El d'abril de 1912, aquí només va ser vist primer des de Portugal, Lleó i Astúries i després a través de tota Europa per finalitzar a Sibèria. A l'hemeroteca, la fascinació per aquest eclipsi va compartir pàgines amb la tragèdia del 'Titanic', naufragat tan sols dos dies abans. Des de llavors, sequera d'eclipsis totals a la Península que, en canvi, ha estat afortunada amb 15 eclipsis parcials, on la Lluna tapa una part del Sol. Un fenomen més fàcil de veure, ja que no requereix trobar-se en l'amplada de menys de 200 quilòmetres on es veu l'alineació perfecta, com passa amb l'eclipsi total, sinó que es pot observar des de continents enters amb parcialitats diferents. Made with Flourish • Create a pictogram chart Visualització de pictogrames. Els pròxims eclipsis
Després d'un segle sense que el Sol desaparegui per complet per als peninsulars, s'acosta una ratxa inèdita: en menys d'un any veurem dos eclipsis solars totals. A més del del 12 d'agost d'aquest any, l'estiu que ve en tindrem un altre: serà el 2 d'agost de 2027, tot i que menys gent en podrà gaudir. Començant a l'Atlàntic i morint a l'Índic, a Espanya només serà visible des del sud d'Andalusia i les ciutats autònomes. Eclipsi ordinari, il·lusió social
Tot i que avui l'eclipsi té més interès social i divulgatiu que de recerca científica, com explica Herrero, no sempre ha estat així. Després de segles de relacionar-se amb els eclipsis des de la mística i la religió, els humans hem après molt mirant el cel en aquests moments. Des de aprofundir en els coneixements sobre la nostra estrella (els grecs van confirmar així que la Lluna estava més a prop que el Sol, explica National Geographic) fins a confirmar una de les prediccions de la teoria de la relativitat d'Albert Einstein. Ho va aconseguir l'astrònom Arthur Eddington en l'eclipsi total de 1919. Fotografiant el cel, va veure que els estels del voltant del Sol quedaven aparentment desplaçats, una cosa que només seria possible si la gravetat afectés la llum, tal com havia teoritzat el científic alemany. Sense el cel a les fosques hauria sigut impossible veure-ho, relata la física Noelia Freire, divulgadora a la revista científica. Avui, molts d'aquests experiments es podrien fer sense necessitat d'un eclipsi, i l'interès s'ha desplaçat dels astres fins a les persones que els miren. Herrero explica que avui és més interessant estudiar el comportament col·lectiu, o els seus impactes socioeconòmics o culturals. Ciència ciutadana per estudiar la nostra reacció
Precisament, un projecte del centre de recerca de la Vall d’Hebron i de l'Institut d’Estudis Espacials de Catalunya juntament amb el Govern vol estudiar “la reacció humana davant d'un fenomen astronòmic excepcional com ho és un eclipsi solar total”, segons explica el comunicat del projecte Solaris. Notícies relacionades i més Catalunya accelera per convertir-se en la gran tribuna del supereclipse d'agost: "Als EUA va moure tanta gent i diners com desenes de Super Bowls" El "eclipsi solar del segle" del 12 d'agost coincidirà amb el moment àlgid de la pluja d'estels de les Perseides Declarat un nou incendi forestal a Tornavacas: mitjans terrestres i aeris ja treballen a la zona L'estudi analitzarà la freqüència cardíaca i les respiracions abans, durant i després de l'eclipsi. Un exemple de ciència ciutadana: tot i que la conduirà un grup d'investigadors, utilitzarà dades anònimes recollides per voluntaris amb els seus rellotges intel·ligents.
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