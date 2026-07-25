El forat de Vallbona impacta en la potabilització del riu Besòs
Adif farà una conducció provisional perquè l’aigua torni a circular pel Rec Comtal, esquivant el forat produït per les obres.
Guillem Costa
L’impressionant forat al barri barceloní de Vallbona, esdevingut durant les obres de soterrament de la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac i l’origen del qual Adif encara no ha aclarit, no només té efectes immediats sobre el calendari dels treballs i el dia a dia dels veïns. L’incident també té conseqüències per al medi ambient i per al sistema hídric del Besòs, un riu pensat, des de fa temps, perquè sigui la segona gran font de proveïment de la regió metropolitana.
La primera afectació, la més clara, va ser sobre el Rec Comtal, l’antiga sèquia de Barcelona. L’aigua d’aquesta canalització, que neix d’un aqüífer situat sota el llit del riu, va entrar ràpidament al clot. Per evitar males pitjors, els responsables de les obres van interrompre el cabal del Rec, que ja havia patit una reducció important durant les últimes setmanes (la principal hipòtesi relaciona aquella disminució amb les obres que es duen a terme per desdoblar una canonada d’ATL, l’ens públic d’aigua Ter Llobregat).
El fet que el Rec Comtal estigui sec té diverses derivades. En primer lloc, els veïns no poden disfrutar d’aquest lloc al qual acudeixen sovint, sobretot durant l’estiu. En segon lloc, l’aigua de la centenària sèquia no arriba als horts de la Ponderosa, cosa que inquieta els agricultors de la zona. En tercer lloc, desenes de peixos han mort i la fauna associada al Rec Comtal ha acusat la desaparició de l’aigua. No obstant, hi ha una quarta conseqüència molt important. L’aigua del Rec Comtal, truncat, no s’està potabilitzant a l’estació de la Trinitat, que tractava aigua del Rec com un recurs extra per subministrar-la a la ciutadania. ¿Què està passant exactament amb el canal? Fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) expliquen a EL PERIÓDICO que l’aigua del Rec es transporta a través d’una conducció fins a la potabilitzadora. Però, una vegada allà, no se saneja, sinó que s’aboca al riu.
El reg de la Ponderosa
L’objectiu d’Adif, l’empresa responsable de les obres, és poder treballar "en sec", per reparar el mur que es va esfondrar i que confina amb la vella sèquia. En les pròximes hores, per mirar de restaurar una part del curs del Rec Comtal i evitar que estigui tot buit, es tractarà de modificar aquesta canalització i traslladar l’aigua una mica més amunt, esquivant i deixant seca la zona del clot, però permetent que l’aigua flueixi d’una banda del Rec Comtal. Aquesta solució permetria que els veïns de Montcada tinguessin de nou accés al Rec com l’han conegut fins ara, i alhora, permetria que els pagesos de La Ponderosa, l’última àrea agrícola de la ciutat de Barcelona, poguessin regar.
Per Antonio Alcántara, membre de l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Sant Joan i de la Taula del Rec Comtal, la situació genera molta preocupació entre els seus veïns. A les imatges de peixos morts sobre el llit del canal, s’hi suma el potencial mal a un element d’alt valor patrimonial. "No tenim cap informació oficial i els veïns estan molt preocupats", resumeix Alcántara. "El més important és que el Rec torni a la normalitat al més aviat possible i les famílies puguin estar tranquil·les", diu. Amb la solució proposada per Adif, això sí, queda per veure si aquesta normalitat aplica també al barri de Vallbona, el més pròxim al clot. Sobre la possible afectació de l’aqüífer de la zona, l’ACA no disposa de punts de control concrets a la zona de l’esvoranc.
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó