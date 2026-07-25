la xacra de l’estiu
Los Gallardos es va evacuar tres hores després dels primers desallotjaments
La documentació preliminar de la Guàrdia Civil revela que la primera trucada al 112 es va fer a les 16.29 i l’activació de la fase d’Emergència 1, a les 19.37.
patrícia godino domingo díaz
La Junta d’Andalusia va activar la Situació Operativa 1 del Pla d’Emergències per Incendis Forestals a les 19.37 hores del 9 de juliol, tres hores després que comencessin els primers desallotjaments per l’incendi de Los Gallardos (Almeria). Quan es va declarar formalment aquesta fase, prevista per adoptar mesures especials de protecció de la població, al voltant de 50 persones ja havien hagut d’abandonar casa seva. Així consta en la cronologia preliminar elaborada per la Guàrdia Civil a petició del Ministeri de l’Interior. El mateix document adverteix que té caràcter "operatiu i preliminar", pot ser actualitzat i no ofereix encara una reconstrucció definitiva del que ha passat.
El primer avís recollit en la cronologia oficial es va produir a les 16.29 hores. El 112 va rebre una trucada que alertava d’un incendi originat per la caiguda d’un cable elèctric al costat de l’N-340A, al terme municipal de Los Gallardos. Una patrulla del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil es va desplaçar fins al lloc, va confirmar l’existència del foc i va demanar "ajuda urgent", ja que les flames es propagaven amb rapidesa per una zona forestal pròxima a vivendes. Des d’aquells primers minuts es va mobilitzar un dispositiu considerable. Els Bombers van desplaçar cinc camions i 12 efectius. L’Infoca va mobilitzar dues avionetes, dos helicòpters, dues autobombes, quatre vehicles semipesats, un vehicle lleuger i 48 professionals.
Protocols
Fonts de la Conselleria de Presidència afirmen que en aquestes primeres hores el Pla Infoca ja es trobava activat en fase de preemergència. Aquestes mateixes fonts defensen que "tot està protocolitzat, cada fase és per a una situació i són els tècnics els que decideixen escalar o desescalar". Cap a les 18.00, la superfície cremada es calculava ja en unes 30 hectàrees. Aleshores continuaven els desallotjaments i començaven els talls de carreteres.
A les 18.14, segons la documentació de la Guàrdia Civil, l’alcalde de Los Gallardos va participar personalment en l’evacuació de les barriades d’Almocaizar i Venta del Chocolate. A les 19.30, el cap d’operacions del Centre Operatiu Provincial de l’Infoca va sol·licitar també l’evacuació de Pinar de Bédar.
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