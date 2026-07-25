Impacte de les flames
Els incendis de Madrid acorralen les antenes espanyoles que controlen les missions a Mart i la primera que va captar l’allunatge de l’Apollo 11.
Les primeres informacions apunten que els empleats del complex de Robledo de Chavela ja han sigut desallotjats i que les infraestructures estan en una «situació crítica» tot i que encara no es reporten grans danys
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Valentina Raffio
El voraç incendi que en aquests moments assola la serra oest de la Comunitat de Madrid, i que ja ha obligat a desallotjar més de 60.000 persones, ja ha arribat al complex de comunicacions de l’espai profund de la NASA situat als afores del municipi de Robledo de Chavela. Segons les últimes informacions transcendides, tots els empleats del centre han sigut desallotjats mentre les instal·lacions continuen estant exposades a una «situació crítica» a causa de l’avanç de les flames a la zona. Les imatges satel·litàries estimen que el foc podria haver entrat ja a les instal·lacions, tot i que, de moment, segons confirmen fonts governamentals a EL PERIÓDICO, sembla que no hi ha grans afectacions. El gran temor és que l’incendi posi en perill un dels tres nodes de tot el planeta encarregat del seguiment de missions espacials interplanetàries, com per exemple els robots que busquen vida a Mart, així com el lloc on s’ubica la primera antena del món que va captar el senyal històric de l’allunatge de la missió Apollo 11.
La xarxa de seguiment global de la NASA, amb el centre madrileny com un dels seus tres nodes, es veu amenaçada pel voraç incendi forestal
Les autoritats locals i l’Ambaixada dels Estats Units, que ostenta oficialment la titularitat del centre, també adscrit a l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) i al Ministeri de Defensa, afirmen que estan treballant de manera coordinada per monitoritzar l’impacte de l’incendi a la zona. Fonts de l’administració nord-americana confirmen que el foc ha entrat al recinte i, tot i que és encara aviat per parlar d’afectacions, «qualsevol dany potencial serà avaluat quan sigui segur fer-ho». Mentrestant, explica, les tasques científiques assignades al centre han sigut transferides a les instal·lacions homòlogues situades a Califorma per «garantir la continuïtat del servei i ela poyo ininterromput a les comunicacions de les naus espacialsactualment operatives.
Les tasques científiques del centre de comunicacions espacials de la NASA s’han transferit a Califòrnia davant l’avenç de l’incendi a la serra madrilenya
Importància científica
El centre, també conegut com Deep Space Communications Complex de Madrid (MDSCC),fa més de 60 anys que està en marxa i és un dels tres nodes de la NASA per fer seguiment de les missions espacials interplanetàries. Al món, només hi ha dos centres més com aquest. Un està a Goldstone (Califòrnia, Estats Units) i l’altre a Canberra (Austràlia). Aquests, al costat de Madrid, formen la xarxa de seguiment global de les grans missions espacials que treballa les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any per monitoritzar el treball de satèl·lits, els telescopis espacials i els rovers marcians. El 16 de juliol del 1969, les antenes espanyoles van ser les primeres a captar l’èxit de l’allunatge de l’Apollo 11. Ara, entre les seves funcions, destaca des del seguiment de missions marcianes fins al monitoratge dels viatges a la Lluna del programa Artemis.
El centre, que fa més de 60 anys que està en marxa, és fonamental per a missions interplanetàries i va captar el senyal de l’allunatge de l’Apolo 11
Segons van explicar els responsables del centre de Robledo de Chavela en una entrevista amb EL PERIÓDICO, fins ara les antenes madrilenyes han seguit més de 40 missions espacials al mes com, per exemple, el tràfic dels satèl·lits que orbiten el nostre planeta, les missions marcianes a la recerca de vida extraterrestre fins al telescopi espacial James Webb, l’observatori espacial més potent mai construït i que centra ara la seva feina en l’estudi del nostre cosmos. En total, aquest complex compta amb 6 antenes entre les quals destaquen una de 26 metres de diàmetre, quatre de fins a 34 metres de diàmetre i una amb 70 metres de diàmetre. La mida d’aquestes infraestructures, que en alguns casos sumen entre 40 i 70 metres d’altura, fa alimenta l’esperança que, amb una mica de sort, el cor de les antenes podria haver fugit dels efectes més voraços de les flames.
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