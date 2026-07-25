sector estratègic
El lloguer de locals comercials de BCN puja a 1.570 € al mes de mitjana
Tres de cada quatre establiments operen en règim d’arrendament i el metre quadrat es va situar en 19,6 euros, xifra que marca el pic més alt. L’evolució porta Collboni i una part de l’oposició a reclamar mesures de control de rendes.
Patricia Castán
La pressió dels lloguers no solament afecta els residents de Barcelona, sinó que també determina la fortalesa del seu comerç per resistir èpoques de menys vendes. Els preus d’arrendament de locals van continuar pujant el 2025, d’acord amb l’última enquesta municipal del sector, que situa en 1.570 euros la renda mitjana, la més alta de la sèrie històrica, a un preu de 19,6 euros el metre quadrat. La pujada és suau, comparada amb la del 2024 –quan va créixer en uns 200 euros mensuals en només un any–, però manté la línia ascendent, per configurar-se com el sisè problema que afecta l’activitat econòmica, segons els afectats. Un brou de cultiu que ha propiciat que l’alcalde Jaume Collboni i una part de l’oposició plantegi regular el preu dels lloguers de locals.
El 2024 el lloguer mitjà es va estimar en el mateix sondeig en 1.555,9 euros, després de diversos anys d’estabilització. Ara creix, amb el districte de Ciutat Vella al capdavant, i també arriba a la seva punta en la sèrie, a 28,3 euros el metre quadrat, el doble que en barris més perifèrics com els d’Horta-Guinardó o Nou Barris. El segon districte més cotitzat va ser Sarrià-Sant Gervasi, a una mitjana de 26,3 euros/m2. Són dades que retraten la situació de la capital catalana, al marge de les diferents estadístiques que ofereixen portals immobiliaris i consultores. Es pot destacar que l’últim informe d’Idealista estableix la rendibilitat en el lloguer de locals a la ciutat en un 8%, molt per sobre del 5,2% que atribueix a l’habitatge.
Com que aquesta progressió preocupa l’Ajuntament, ahir el PSC va portar al ple municipal una proposició per instar el Govern espanyol a impulsar una modificació de la LAU perquè incorpori instruments específics per "regular o moderar els increments dels lloguers". També va instar el Congrés a introduir fórmules que permetin mesures de contenció dels preus a les zones de més pressió. Es va aprovar amb els vots del PSC, BComú, ERC i l’oposició de Junts, PP i Vox.
Els més cotitzats
Per sectors, segons es recull a l’Enquesta del sector de l’activitat comercial de Barcelona 2025, que ha pogut consultar aquest diari, els comerços dedicats a equipament personal són els més cotitzats, amb una mitjana de 25,6 euros/m2 a la ciutat, molt per sobre dels 17 euros que s’abonen per locals destinats a articles d’alimentació. El lleuger increment de la quota de franquícies (7,1% dels sondejats) camina en el mateix sentit, ja que l’encariment dels immobles exerceix de filtre que complica l’entrada en joc de petits emprenedors.
L’estudi, elaborat sobre una mostra aleatòria de gairebé 2.500 comerços dels diversos segments, també reflecteix que el règim de tinença del local va arribar a la quota més alta de llogats (75,4%), davant 16,1% de propietat (que en el cas dels no alimentaris és del doble) i un 8,3% de concessió municipal. Quant a les rendes mitjanes, els trams més freqüents són els de locals pels quals es paguen de 1.200 a 1.799 euros, i de 1.800 d’ara endavant.
Aquest escenari fa que l’arrendament sigui el sisè problema que més preocupa els operadors (6,9), per darrere de la inseguretat i robatoris (11,5), la venda on line, els impostos, la competència i el preu i rendibilitat del producte. Entre els factors que creuen que poden influir favorablement en el seu negoci, esmenten en aquest ordre millores al barri o la zona i obres públiques, molt al davant d’una millora del poder adquisitiu i la demanda ciutadana, canvis en els hàbits de consum, més bon tracte fiscal, publicitat, increment del turisme i molts més. I entre els que els poden perjudicar destaquen la inseguretat, la degradació de la zona on es trobin i l’increment de competència.
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Els preus mitjans que mostra l’enquesta de l’Ajuntament recullen veus de tots els districtes, però no detallen dades de les zones prime. I aquests són precisament els eixos amb més demanda, que juguen la seva pròpia lliga. Un informe de la consultora immobiliària Forcadell d’aquesta mateixa setmana, amb dades del primer semestre del 2026, destaca que només hi ha un 3% disponible als eixos més cotitzats. I assenyala que els preus arriben a 250 euros per metre quadrat i mes en els millors trams de passeig de Gràcia i de 265 euros als emplaçaments més destacats del Portal de l’Àngel.
Més afectació pel preu
Però a banda dels extrems, en un moment en què la regulació dels preus dels lloguers i les mesures que afecten la compra d’habitatge han expulsat els inversors de la partida residencial, els locals estan en el punt de mira del mercat immobiliari. Forcadell destaca que el 54% de l’oferta disponible es comercialitza en règim de lloguer i el 46% està en venda, però també que els eixos prime i les primeres línies comercials copen l’interès, mentre que les secundàries i alguns barris tenen temps de comercialització més llargs i són molt sensibles al preu.
A Barcelona, emfatitzen, el sector amb més demanda són els locals de menys de 200 metres quadrats, que concentren el 68% de les recerques. En concret, els de fins a 80 m2 representen un 35%, mentre que els de 81 i 200 m2 són un 33%. Però un 25% de la demanda apunta als de 201 a 500 m2 , i fins i tot els que són encara més grans atrauen un 7% d’interessats. Aquesta demanda té com a segment clau la restauració (29%), seguida pels serveis, amb un 20%; el lleure, amb un 18%; l’alimentació, amb un 17%; l’equipament de la persona, amb un 8%, i el sector de la llar, amb un 4%.
El director de Locals Comercials de Forcadell, Jordi Fandos, apunta que la localització continua sent essencial, però també ho són l’eficiència comercial del local, la visibilitat i l’adequació de la renda al seu potencial.
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