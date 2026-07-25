Efectes col·laterals
El fum dels incendis tenyeix de groc el cel de Madrid i exposa 3,5 milions d’habitants a nivells perillosos de contaminació de l’aire
La ministra de Sanitat, Mónica García, recomana «evitar l’activitat física i mantenir-se a l’aire lliure», així com «utilitzar mascaretes FFP2/95» i ulleres per limitar l’exposició a partícules en suspensió
Incendis forestals a Catalunya i a la resta d’Espanya, en directe: Madrid, fora de la capacitat d’extinció: més de 63.000 evacuats o confinats pels incendis
Més de 25.600 persones evacuades i almenys 63.500 de confinades pels incendis forestals d’aquest estiu
Valentina Raffio
Els intensos incendis que en aquests moments estan assolant la serra oest de Madrid ja deixen notar el seu ressò a la capital. Des de primera hora del matí d’aquest dissabte, diversos punts de la ciutat s’han despertat coberts de cendra, amb una intensa presència de fum en l’ambient i amb un cel tenyit de tons groguencs, justament, per la distorsió de la llum causada per la presència de cendres. Segons ha informat la ministra de Sanitat, Mónica García, el fum dels incendis ha provocat un empitjorament de la qualitat de l’aire de Madrid i ha exposat més de 3,5 milions de persones a valors de partícules en suspensió (PM2,5) «molt per sobre» del llindar segur que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Davant aquesta situació, García demana a la població «evitar l’activitat física o quedar-se a l’aire lliure» mentre duri aquest episodi així com utilitzar mascaretes FFP2/95 i ulleres per minimitzar l’impacte del fum.
Les estacions de control de qualitat de l ’aire situades en diferents punts de la ciutat indiquen que en aquests moments a Madrid capital es respira un aire entre «dolent» i «molt dolent». A tots els barris de la metròpolis, sense excepció, es reporten nivells de partícules en suspensió per sobre dels llindars saludables tant en el cas de les PM2,5 com de les PM10, que en els dos casos es relacionen amb l’arribada del fum dels incendis forestals de la serra i, a més, a l’amplificat impacte de la pol·lució emesa pels cotxes. Segons les dades en temps real ofertes per la plataforma de l’Ajuntament de Madrid sobre qualitat de l’aire, a Tres Olivos i Plaza España es reporten els pitjors nivells de qualitat de l’aire de la ciutat. I amb previsió que la situació s’allargui durant diversos dies més.
Recomanacions davant el fum
Les autoritats adverteixen que l’exposició al fum dels incendis pot afectar seriosament la salut per la qual cosa, segons es detalla en una guia difosa pel Ministeri de Sanitat, és fonamental actuar amb calma i seguir les recomanacions per minimitzar l’impacte d’aquest fenomen. Davant un episodi de contaminació per fum, es recomana mantenir-se en interiors i mantenir portes, finestres i sistemes de ventilació tancats per impedir l’entrada de partícules. Dins de la llar, per tal de reduir la contaminació de l’aire, es recomana evitar fumar, utilitzar estufes de gas o llenya, cuinar amb fregits o aerosols i realitzar activitats que aixequin pols, com escombrar o sacsejar mobles. També es recomana als ciutadans mantenir-se ben hidratats bevent abundant aigua i evitant el consum d’alcohol i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació.
Les autoritats sanitàries aconsellen quedar-se en interiors i mantenir tancades portes i finestres per minimitzar l’exposició al fum dels incendis
Com a mesura de prevenció, s’aconsella reduir les activitats a l’aire lliure i els desplaçaments innecessaris. En cas de no ser possible, es demana sortir a l’exterior utilitzant mascaretes FFP2 o N95, preferiblement amb filtre de carboni actiu, ja que ofereixen una protecció molt més eficaç que les mascaretes quirúrgiques o els mocadors. També es recomana reduir o evitar l’activitat física tant en exteriors com en interiors per tal de no sobrecarregar el sistema respiratori amb aire contaminat. Les autoritats recorden que s ’ha de prestar especial atenció a les persones grans, la població infantil, les dones embarassades i els que pateixen malalties cròniques a causa del risc que suposen aquests episodis per a la seva salut. Si apareixen símptomes com dificultat per respirar, sensació de falta d’aire, dolor al pit, pols accelerat o empitjorament d’una malaltia crònica, es recomana acudir immediatament al centre sanitari més pròxim.
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- La gran decisió de Cubarsí
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026