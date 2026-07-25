agressió sexual
Tres treballadores més denuncien el productor Xavier Atance
Guillem Sánchez
Els Mossos d’Esquadra ja han rebut set denúncies contra el productor de cine Xavier Atance, segons assenyalen les fonts consultades per EL PERIÓDICO. Totes set han sigut presentades per dones que han treballat a Benecé Produccions SL en èpoques diferents. Atance va ser arrestat el 10 de juny després de ser denunciat per tres treballadores. Des de la detenció, avançada per aquest diari, els investigadors de la policia catalana han recollit quatre noves denúncies. El productor, actualment, és investigat per un jutjat de Barcelona acusat de delictes d’agressió sexual i d’assetjament.
Les acusacions que aquestes set dones han formulat contra Atance descriuen l’investigat com un empresari que abusava del seu poder. Algunes de les denúncies que han recollit els investigadors refereixen fets –agressions sexuals o situacions d’assetjament– que podrien haver prescrit. Benecé Produccions SL és una companyia amb 40 anys d’activitat al sector, un lloc pel qual han passat desenes de dones, moltes de les quals quan estaven a l’inici de la seva carrera professional.
Preparació de la defensa
Aquest diari va contactar amb Atance a finals de juny per preguntar-li si volia donar la seva versió sobre les acusacions que pesen sobre ell. Atance va respondre que, de moment, preferia no fer declaracions perquè prepara amb un advocat la defensa de la seva innocència.
La denúncia més greu contra Atance, la que va motivar la detenció per part dels Mossos, és per una violació que el productor, presumptament, hauria comès contra una treballadora de 26 anys a finals del març passat. Segons aquesta víctima, Atance, que té 66 anys, es va aprofitar de l’estat de seminconsciència de la treballadora, després d’una nit de festa a la discoteca La Paloma, per penetrar-la sense consentiment fins a dues vegades.
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