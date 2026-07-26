INCENDIS
L'angoixa d'una família evacuada del càmping Fuente Helecha per l'incendi d'Àvila que ho ha perdut tot: "La casa estava acabada d'estrenar"
Els afectats pel foc a Casavieja continuen lluny de casa seva, pendents del telèfon i intentant preparar-se per al pitjor
Andrea San Martín
La María (nom fictici) fa hores que mira imatges, missatges i grups d'alerta. No pot tornar. No pot comprovar-ho per ella mateixa. Només pot esperar. La seva família va ser evacuada del càmping Fuente Helecha, a Casavieja, al sud d'Àvila, a uns 50 quilòmetres de San Martín de Valdeiglesias i dins d'aquella àmplia franja de la serra que el foc ha anat colpejant entre Madrid i Àvila. Des de llavors viu pendent de qualsevol notícia sobre l'estat de les dues cases que tenen dins del recinte, en una zona on les flames han anat arrasant parcel·les, cabanes i records en només unes hores. "Estem destrossats", resumeix. La família va ser desallotjada i no ha pogut tornar per les carreteres tallades i la situació de perill. "Ara mateix no hi podem anar. Ens van evacuar i no en sabem res. Només tenim imatges", explica a El Periódico de España.
La incertesa és gairebé tan dura com la pèrdua. Als vídeos i fotografies que els han arribat, la zona apareix completament arrasada. "Ens han enviat imatges de la zona on teníem les cases i està tot buit", lamenta. "Les cabanes tenien bombones de butà i han explotat. Ha quedat tot calcinat".
Una de les cases l'havien comprat feia pocs dies
El cop és encara més gran perquè un d'aquests habitatges acabava d'arribar a la família. "Una de les cases l'hem comprada fa una setmana", havia escrit la María a les xarxes socials quan demanava informació sobre la situació del càmping. Es tracta d'una casa de familiars molt directes, pràcticament acabada d'estrenar. "Comprada fa pocs dies. Estava pràcticament sense estrenar", explica a aquest diari.
La família encara no ha pogut comprovar l'estat exacte de la parcel·la, però les imatges que han rebut deixen poc marge a l'esperança. "Fins que hi puguem anar i veure la parcel·la no ho sabrem al cent per cent, però per les imatges es veu que està tot perdut", assenyala. "És una desesperació. Un panorama que ningú no s'esperava".
L'incendi va sorprendre molts veïns i propietaris en plena evacuació, amb tot just temps per recollir l'imprescindible. La María explica que altres familiars i coneguts de zones properes també van haver de sortir "corrent", deixant enrere pertinences i objectes de valor. "Han hagut de deixar-hi moltes coses, fins i tot bicicletes i objectes importants, i han quedat totalment calcinats. El panorama és una desolació absoluta", assegura.
Casavieja, sota el fum i la por
El foc ha colpejat amb especial duresa la zona de Casavieja, on veïns, bombers i serveis d'emergència han treballat durant hores per defensar el municipi de l'avanç de les flames. La imatge que descriuen els qui han seguit l'evolució des de dins i des de fora és la d'un incendi ràpid, canviant i molt difícil de controlar, empès pel vent i per unes condicions extremes.
En el cas del càmping Fuente Helecha, els afectats continuen fora, sense poder-s'hi acostar i sense informació directa sobre l'abast real dels danys. Aquesta espera multiplica la sensació d'impotència. "És un malson. Estem desolats, us ho juro. Una impotència horrible, no saber què passarà i esperar el pitjor", lamenta la María.
La història de la seva família és una de tantes que comencen a aflorar després de l'avanç de l'incendi: persones desallotjades sense saber si trobaran casa seva dreta quan hi puguin tornar, propietaris que encara no poden accedir a les seves parcel·les, veïns que pregunten a les xarxes per urbanitzacions, càmpings o finques, i famílies que reconstrueixen el que ha passat a través de vídeos enviats per terceres persones.
Mentre els serveis d'emergència continuen treballant per contenir el foc, molts afectats segueixen atrapats en aquesta espera: lluny de casa seva, pendents del telèfon i intentant preparar-se per a una notícia que ningú no vol rebre.
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