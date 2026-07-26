Clausurat fa un mes
Els xiringuitos de Badalona enyoren el pàrquing de Rodalies
Els negocis lamenten veure’s perjudicats pel tancament del popular aparcament al costat de la platja, al ser terrenys qualificats com a zona verda. "La feina ha baixat molt", asseguren.
L’espai es convertirà en una zona destinada a la pràctica esportiva
Edu Gil
Tot just ha passat un mes des que l’Ajuntament de Badalona va clausurar definitivament el popular aparcament situat davant l’estació de Rodalies i al costat de la platja, però els seus efectes ja es deixen notar entre els que freqüenten la zona. El consistori va tancar el recinte el 23 de juny al tractar-se d’uns terrenys qualificats urbanísticament com a zona verda, una condició que impedia mantenir-ne l’ús com a estacionament. Un mes després, els xiringuitos de la zona expliquen a EL PERIÓDICO com enyoren l’aparcament i la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona (FAVB) assegura que "no acontentarà ningú", malgrat avalar el tancament com a compliment de la regulació urbanística.
Feia anys que el solar, amb capacitat per a prop de 200 vehicles, funcionava com a pàrquing. Abans del seu tancament definitiu, l’ajuntament ja havia eliminat el pagament de l’antiga zona blava al considerar que no podia continuar cobrant per estacionar en uns terrenys protegits. L’espai es manté ara tancat a l’espera de convertir-se en una zona destinada a la pràctica esportiva.
Al xiringuito Karamba, situat just davant de l’antic aparcament, asseguren que la mesura ha tingut un impacte directe en l’activitat del negoci. "Els dissabtes i diumenges la feina ha baixat molt", explica Moha, un dels treballadors, que compara l’afluència d’aquest estiu amb la de l’any passat i atribueix bona part de la baixada de clients a la desaparició de l’aparcament.
La mateixa sensació tenen a Banys La Pista, un espai on els aficionats als esports nàutics guarden planxes de surf, caiacs i altres materials. El Josep, un dels treballadors, reconeix que molts usuaris trobaven molt més còmode accedir-hi quan podien estacionar a pocs metres. "També hem notat nosaltres la baixada de feina, sobretot en els clients que venen a recollir la seva taula", explica. En el seu cas, el tancament també ha alterat la seva rutina diària. Abans podia desplaçar-se amb cotxe, deixar els seus fills a l’escola i continuar fins a la feina. Ara ha d’utilitzar l’autobús.
Enrique Lara, responsable de la Taula de Mobilitat i Accessibilitat de la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona (FAVB), considera que el tancament és una conseqüència del compliment de la normativa urbanística més que una decisió política. Tot i així, reconeix que es tracta d’una mesura que genera malestar entre la ciutadania. "És un tema que no acontentarà ningú", admet, tot i que entén que mantenir un aparcament en uns terrenys qualificats com a zona verda podria portar problemes legals.
"Això s’omplia molt"
Mentre prepara el para-sol per complir la seva rutina diària a la platja, José Luis, un jubilat que porta tota la vida vivint a Badalona, recorda com ha canviat aquest racó del litoral. "Primer era gratuït, després ho van fer zona blava per afavorir la rotació de vehicles, perquè alguns restaurants es queixaven que la gent deixava el cotxe tot el dia, i després ho van tornar a fer gratis. Això s’omplia molt i la gent se n’aprofitava", explica.
Segons el seu parer, la proximitat de l’aparcament feia molt més fàcil que molts usuaris arribessin a la platja carregats amb taules, cadires, neveres i altres estris per passar la jornada. "A la tarda semblava que alguns muntaven un càmping a la platja", recorda el José Luis, una escena que, segons afirma, era freqüent durant l’estiu.
Una percepció que comparteix el José, veí del barri, que passeja diàriament el gos pel passeig marítim. Assegura que des que l’aparcament va tancar ha disminuït notablement la presència d’aquest "mobiliari" que abans era habitual a l’arena. "Ara portar tot això és molt més complicat", afirma. No obstant, considera que aquest canvi no es deu només a la desaparició de l’aparcament. També apunta a la instal·lació, fa un mes, d’un mòdul de la Guàrdia Urbana a la platja.
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