Del 15 al 21 d’agost
La festa transformarà Gràcia en la Terra Mitjana de Tolkien
Cinc comissions compartiran temàtica d’‘El Senyor dels Anells’ en una edició amb homenatges a les floristes de la Rambla i als bombers.
Meritxell M. Pauné
La festa de Gràcia 2026 comptarà amb 23 carrers i places engalanades per comissions veïnals, que durant tot l’any treballen als seus locals per preparar els decorats 100% artesanals que lluiran del 15 al 21 d’agost. La llista completa dels temes d’aquest any es va mantenir en secret fins divendres a la nit, quan representants de tots els grups van compartir la tradicional Sopar de Vigílies. Una vegada revelat el misteri a peu de carrer, la Fundació Festa Major de Gràcia va divulgar la informació detalladament. La principal novetat temàtica d’aquesta edició serà el protagonisme de l’univers de Tolkien.
Per primera vegada, com va informar dijous EL PERIÓDICO, cinc carrers compartiran una mateixa inspiració i reproduiran diversos emplaçaments de la saga d’El Senyor dels Anells. Concretament, Fraternitat de Baix presentarà El bosc de Fratergon; Fraternitat de Dalt transformarà el seu tram a La comarca de Dalt – La fraternitat dels anells; Llibertat recrearà Argonath, Aranyerra i Mòrdor; Progrés participarà amb Progrés dels Anells: el retorn del veïnat; i Tordera tancarà aquest itinerari fantàstic amb Tordelfs-Rivendel. La proposta conjunta convertirà part del barri en un recorregut coral per la Terra Mitjana.
La memòria i els homenatges també tindran un pes destacat. El carrer Ciudad Real dedicarà el seu engalanament als poetes i les poetesses represaliats durant la Guerra Civil i el franquisme. Joan Blanques de Baix rendirà homenatge al cos de bombers i Perill recordarà les floristes de la Rambla.
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