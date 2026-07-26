Estudi científic
El fum dels incendis agreuja les migranyes i augmenta les visites a urgències per tota mena de cefalees
Un estudi canadenc amb més d’una dècada de dades vincula l’exposició a partícules fines a un augment del 6% en visites a urgències per migranya
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Les imatges satel·litàries mostren com el fum dels incendis ja cobreix mig Espanya i empitjora la qualitat de l’aire
Valentina Raffio
El fum derivat dels grans incendis forestals no només deteriora la qualitat de l’aire i augmenta el risc de problemes respiratoris o cardiovasculars entre la població. També pot desencadenar intenses crisis de migranya i altres mals de capque, en molts casos, requereixen atenció mèdica urgent i es deriven als serveis hospitalaris. És la conclusió d’un ampli estudi científic fet al Canadà amb més d’una dècada de dades i que, segons recull la revista ‘JAMA Network Open’, aporta noves evidències sobre l’impacte de la contaminació generada pels incendis en la salut pública i reforça la preocupació pels seus efectes en un context d’incendis cada vegada més freqüents i intensos.
El treball, publicat aquesta setmana, just mentre Espanya viu una greu onada d’incendis en diversos punts del país, s’ha centrat en una anàlisi de més de 997.701 visites a urgències registrades entre el 2010 i el 2023 a les províncies canadenques d’Alberta i Ontario durant les temporades de més risc d’incendis forestals al país. Després d’estudiar aquestes dades, els investigadors van comprovar que l’exposició a partícules fines de menys de 2,5 micres de diàmetre (PM2,5) procedents del fum dels focs forestals s’associava amb un augment significatiu de les consultes per migranya i altres síndromes de cefalea primària. En concret, segons recull l’anàlisi, per cada increment de cinc micrograms per metre cúbic d’aquestes partícules es va veure que les visites a urgències augmentaven un 6%.
El fum dels incendis forestals, a més d’afectar la qualitat de l’aire, pot desencadenar intenses crisis de migranya i altres mals de cap que necessiten atenció
L’increment observat pot semblar modest, però, tal com argumenten els experts, el seu impacte és enorme quan es donen situacions en les quals es produeixen grans incendis forestals el fum dels quals afecta durant diversos dies milions de persones. A Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, més de cinc milions de persones pateixen migranyes i, d’aquestes, més d’1,5 tenen dolors crònics de cap durant 15 dies o més al mes. En total, les estimacions més recents suggereixen que aquest fenomen afecta gairebé el 12% de la població espanyola. Segons aquest estudi canadenc, gran part d’aquest col·lectiu es podria veure ara exposat a un agreujament de la seva condició a causa del fum dels incendis que ja es fa sentir a gran part de la Península.
Possibles explicacions
Per Robert Belvís, cap clínic de la Unitat de Cefalees i Neuràlgies de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i coordinador del Grup d’Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), els resultats d’aquest treball són sòlids i encaixen amb l’evidència científica acumulada durant els últims anys. Des del punt de vista biològic, Belvís considera que hi ha una explicació plausible per a aquesta associació. «El fum porta probablement partícules capaces d’activar el sistema trigeminovascular, que és el principal sistema que activa els mals de cap», assenyala l’especialista en declaracions al Science Media Center Espanya després de la publicació d’aquest treball, que, segons el doctor, «és important per als serveis d’urgències en països com el nostre, on els incendis són una xacra estival».
El fum porta probablement partícules capaces d’activar el sistema trigeminovascular, que és el principal sistema que activa els mals de cap
Alguns especialistes com Pablo Irimia, neuròleg especialista en cefalees de la Clínica Universitat de Navarra, suggereixen que aquest increment de les migranyes associades a grans incendis forestals es podria no deure únicament a la contaminació atmosfèrica. «La inhalació d’aquestes partícules podria ser un desencadenant de crisis intenses de cefalea, però també el mateix context de l’incendi podria augmentar l’ansietat de les persones i afavorir l’aparició d’una crisi més intensa del que és habitual», apunta el científic, que, en aquest sentit, considera que viure un incendi forestal de prop suposa una situació de gran estrès i ansietat que, per si mateixa, pot desencadenar crisis de migranya o fer que persones amb cefalees habituals percebin els seus símptomes com més intensos i acudeixin a l’hospital.
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