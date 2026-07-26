El fum tenyeix el cel i exposa 3,5 milions d’habitants
La ministra de Sanitat, Mónica García, recomana "evitar l’activitat física i mantenir-se a l’aire lliure" així com "utilitzar mascaretes FFP2/95" i ulleres.
Les autoritats aconsellen estar en interiors, amb portes i finestres tancades
Valentina Raffio
Els greus incendis que assolen la serra oest de Madrid ja deixen notar el seu ressò a la capital. Des de primera hora d’ahir, diversos punts de la ciutat es van despertar coberts de cendra, amb una intensa presència de fum en l’ambient i amb un cel tenyit de tons groguencs a causa, justament, de la distorsió de la llum causada per la presència de cendres. Segons va informar la ministra de Sanitat, Mónica García, el fum dels incendis ha provocat un empitjorament de la qualitat de l’aire de Madrid i ha exposat més de 3,5 milions de persones a valors de partícules en suspensió (PM2,5) "molt per sobre" del llindar segur que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
Davant aquesta situació, García va demanar a la població "evitar l’activitat física o quedar-se a l’aire lliure" mentre duri l’episodi, així com utilitzar mascaretes FFP2/95 i ulleres per minimitzar l’impacte del fum.
Les estacions de control de qualitat de l’aire situades en diferents punts de la ciutat indicaven ahir que a Madrid capital es respirava un aire entre "dolent" i "molt dolent". A tots els barris de la metròpolis, sense excepció, es van reportar nivells de partícules en suspensió per sobre dels llindars saludables tant en el cas de les PM2,5 com de les PM10, que es relacionen, tots dos, amb l’arribada del fum dels incendis forestals de la serra i, a més, a l’amplificat impacte de la pol·lució emesa pels cotxes.
Segons les dades ofertes per la plataforma de l’Ajuntament de Madrid sobre qualitat de l’aire, a Tres Olivos i Plaza España es reportaven els pitjors nivells de qualitat de l’aire de la ciutat. I amb previsió que la situació s’allargui durant diversos dies més.
Recomanacions
Les autoritats adverteixen que l’exposició al fum dels incendis pot afectar seriosament la salut, per la qual cosa, segons es detalla en una guia difosa pel Ministeri de Sanitat, és fonamental actuar amb calma i seguir les recomanacions per minimitzar l’impacte d’aquest fenomen.
Davant un episodi de contaminació per fum, es recomana quedar-se en interiors i mantenir portes, finestres i sistemes de ventilació tancats per impedir l’entrada de partícules. Dins de la llar, per tal de reduir la contaminació de l’aire, es recomana evitar fumar, utilitzar estufes de gas o llenya, cuinar amb fregits o aerosols i realitzar activitats que aixequin pols, com escombrar o sacsejar mobles. També es recomana als ciutadans mantenir-se ben hidratats bevent abundant aigua i evitant el consum d’alcohol i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació.
Com a mesura de prevenció, s’aconsella reduir les activitats a l’aire lliure i els desplaçaments innecessaris. En cas de no ser possible, es demana sortir a l’exterior utilitzant mascaretes FFP2 o N95, preferiblement amb filtre de carboni actiu, ja que ofereixen una protecció molt més eficaç que les mascaretes quirúrgiques o els mocadors. També es recomana reduir o evitar l’activitat física tant en exteriors com en interiors per tal de no sobrecarregar el sistema respiratori amb aire contaminat. Les autoritats recorden que s’ha de prestar especial atenció a les persones grans, la població infantil, les dones embarassades i els que tenen malalties cròniques a causa del risc que suposen aquests episodis per a la seva salut. Si apareixen símptomes com dificultat per respirar, sensació de falta d’aire, dolor al pit, pols accelerat o empitjorament d’una malaltia crònica, es recomana acudir immediatament al centre sanitari més pròxim.
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