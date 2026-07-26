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Ibai sent Sevilla com casa seva i torna a fer història amb La Velada del Año VI
L’estadi de La Cartuja a Sevilla es converteix en l’escenari per a més de 80.000 espectadors en la multitudinària cita organitzada per Ibai Llanos
Emma Rocha / Lucía León Guerrero
Després de vetllades celebrades a Barcelona i a Madrid, Ibai Llanos ha trobat a Sevilla el seu escenari ideal. La Cartuja li va a la mida: Un estadi amb la capacitat d’allotjar 80.000 espectadors com és La Cartuja de Sevilla.
Més de 80.000 persones han convertit l’estadi de La Cartuja de Sevilla en l’epicentre mundial de l’entreteniment amb una nova edició de La Velada del Año. Després de passar per Barcelona i Madrid, Ibai Llanos ha trobat a Sevilla un públic entregat i un escenari que sembla fet a mida per al seu espectacle. La Cartuja va vibrar des del primer minut amb els combats, la música i totes les sorpreses d’una nit seguida per espectadors de tots els països de parla hispana, tot i que els accessos al recinte continuen sent la gran taca d’una cita d’aquestes dimensions.
Entre les grades es van barrejar joves, famílies senceres i persones grans: diverses generacions que van voler viure en directe un espectacle que ja transcendeix edats i reuneix tota mena de públics.
Un dels moments més esperats tenia accent sevillà. Fabiana Sevillano va saltar al ring com la gran carta local i ho va fer amb una entrada carregada de picades d’ullet a la ciutat: vestimenta inspirada en detalls marians de la Setmana Santa i la marxa El Galileo, interpretada per l’Agrupación Musical Virgen los Reyes. No obstant, la sevillana no va poder completar la festa i va caure davant La Parce per decisió dels jutges després de tres assalts molt igualats. La derrota va deixar un sabor amarg entre un públic que havia convertit La Cartuja en una autèntica caldera.
La nit va tenir també moments especialment emotius i sorprenents. La Cartuja va guardar silenci per homenatjar Gaspi, mort recentment, en un record en el qual va ser present la seva mare. L’estadi sevillà va respondre corejant el seu nom. A més, Belén Esteban va llançar la seva particular picada d’ullet a la ciutat amb un «‘¡Arriba Sevilla!’», mentre la música elevava encara més la temperatura amb les actuacions de Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, Yandel, Paulo Londra i altres grans noms de l’escena internacional.
Al ring, Gero Arias va destronar Viruzz i es va proclamar campió, mentre l’ Argentina va tornar a sumar un altre cinturó amb la victòria d’Angie Velasco davant Alondrissa. També hi va haver protagonisme espanyol amb el triomf d’Edu Aguirre davant Gastón Edul i duels molt igualats com el de Clerss i Natalia MX. Tot això entre una successió d’entrades espectaculars i actuacions que van mantenir La Cartuja dret durant una nit històrica.
Sevilla, en definitiva, no es va emportar tots els cinturons, però sí que va tornar a guanyar com a amfitriona. La ciutat va respondre amb la seva particular barreja de passió, música i espectacle, des de les picades d’ullet confrades de Fabiana fins als milers d’assistents cantant i ballant a La Cartuja. Ibai ha trobat a Sevilla una plaça que li respon, un estadi que li permet somiar en gran i un públic que, per una nit, va fer de La Velada la seva pròpia festa.
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