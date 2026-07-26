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Investiguen si el foc de Cubelles és intencionat

Els Bombers activen a 50 efectius per a lluitar contra un incendi forestal a Cubelles i confinen a les urbanitzacions de la zona

Els Bombers activen a 50 efectius per a lluitar contra un incendi forestal a Cubelles i confinen a les urbanitzacions de la zona / Bombers

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Inés Sánchez

Barcelona

L’entrada de vent de mistral va mantenir ahir actiu l’alerta del pla Infocat per l’elevat risc d’incendi a Catalunya, de nivell molt alt o extrem a les Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Ponent. El primer mes i mig de la campanya d’estiu ha obligat a confinar 140.000 persones per 40 focs que han cremat 4.387 hectàrees, la meitat que l’any passat en aquestes dates.

Els bombers van estabilitzar ahir l’incendi de Cubelles, que va obligar a confinar més de 2.500 persones de les urbanitzacions de La Costa Cunit (Tarragona) i els sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi, a Castellet i la Gornal (Barcelona). En l’avís enviat als mòbils es requeria el tancament de portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats. Els Agents Rurals investiguen si aquest incendi va ser provocat, com indicaria el fet que hagi començat amb dos focus diferents.

A Castelló

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A la Vall d’Uixò (Castelló) es va declarar ahir un altre incendi amb un perímetre de 21 quilòmetres. A la nit, seguia "fora de la capacitat d’extinció". El foc va obligar a desallotjar 15.000 persones de 15 municipis del sud de la província de Castelló.

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