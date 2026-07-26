Violència sexual contra menors
El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
Una cicatriu ha sigut decisiva per convèncer els jutges que els fets van succeir tal com els va relatar la menor
Contra ‘Neke’ hi ha una altra causa oberta que de moment s’esllangueix en un jutjat de la Bisbal
El massatgista denunciat per violar veïnes de la Bisbal: «El que passa aquí es queda aquí»
Guillem Sánchez
Francesc Cabello Paneque, un massatgista de la Bisbal d’Empordà de 56 anys, ha sigut condemnat per agredir sexualment una menor de 15 anys al despatx del seu domicili particular. La sentència de l’Audiència de Girona ja és ferma i, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, el condemnat ingressarà en un centre penitenciari en els pròxims dies. Cabello Paneque, més conegut com a ‘Neke ’ a la població, havia presentat un recurs que els magistrats han desestimat: una cicatriu i la feina dels psicòlegs han sigut decisius per provar el relat de la víctima.
‘Neke’, un home que feia anys que exercia de massatgista a la Bisbal sense ser fisioterapeuta, va ser denunciat el juny del 2022 per una de les seves clientes: una adolescent de 15 anys. Per als pares de la víctima, ‘Neke’ era una persona de confiança: un home casat i amb fills que coneixien de l’escola, un veí vinculat a entitats socials i, en concret, al club de bàsquet.
El massatgista atenia els seus clients, gairebé sempre dones, al seu domicili particular. Tenia un despatx que era a la planta baixa, al costat del garatge: un cubicle sense finestres i il·luminat per un llum de sal. Durant els massatges, ‘Neke’ tancava amb clau, exigia que ningú truqués a la porta, posava música de relaxació i allargava les sessions el que fes falta. Dues de les seves clientes afirmen que mai sabien quant podien durar els massatges i coincideixen que, després d’agredir-les, ‘Neke’ les va comminar a callar dient-los que «el que passa aquí es queda aquí».
L’enrenou
Fa quatre anys a la Bisbal es va saber de seguida que una adolescent havia acudit als Mossos d’Esquadra per acusar ‘Neke’. La notícia va generar un enrenou incòmode per a la família de la menor, que va lamentar haver col·locat la seva filla al centre de les enraonies. Sobretot als pobles, quan preval la por de les víctimes a ser assenyalades, guanyen els agressors. En aquest cas va passar el contrari: el gest de la menor va animar diverses veïnes que també havien sigut víctimes de ‘Neke’ en el passat a denunciar-ho.
Els Mossos van rebre quatre denúncies més. Però cap de les quatre ha evolucionat judicialment. Tres incumbien a delictes ja prescrits i, en conseqüència, han sigut arxivats. I la quarta, que atesa la gravetat dels fets continua vigent, va recaure en un jutjat que, pel que sembla, tenia altres prioritats.
Encallada al jutjat
La Bisbal és la capital de la comarca del Baix Empordà i compta amb un partit judicial propi. El Jutjat número 2 va instruir la denúncia de la menor i a finals del 2025 es va jutjar ‘Neke’ per aquests fets. Però el Jutjat número 3, que havia d’instruir la denúncia presentada per una altra dona, encara continua treballant-hi.
Fonts judicials consultades per aquest diari lamenten que la falta de zel de la segona instrucció està fent sentir la víctima –que tenia 34 anys quan va ser enganyada pel massatgista– que el seu cas no és important per a la justícia. Si finalment aquesta causa arrenca, i s’acaba jutjant una suposada agressió sexual comesa per ‘Neke’ el 2016, el massatgista arribarà al seu segon judici emmanillat i traslladat per un furgó policial des de la presó.
A la presó
La denúncia presentada per la menor ha acabat el seu recorregut judicial en quatre anys. L’Audiència de Girona va condemnar ‘Neke’ el desembre del 2025 a una pena de 6 anys de presó per agredir sexualment aquesta menor de 15 anys i, recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la sentència. L’advocat Carles Monguilod, que defensa la família de l’adolescent, aclareix que l’ingrés a la presó de ‘Neke’ s’hauria de fer efectiu en els pròxims dies. La defensa del massatgista, per la seva banda, confirma a aquest diari que la condemna és ferma, però rebutja donar-ne més detalls.
‘Neke’ havia recorregut la sentència argüint que la menor mentia. Però el TSJC, en una resposta raonada, ha rebutjat el seu recurs explicant que, tot i que és molt complicat jutjar fets que només van viure agressor i víctima, hi ha diversos elements perifèrics que, en aquest cas, avalen la versió de la menor.
Els psicòlegs, per exemple, van considerar compatibles els seus símptomes (tristesa, por, nerviosisme i pensaments intrusius) amb l’agressió sexual patida per part de ‘Neke’ i, alhora, van descartar que aquestes seqüeles poguessin guardar relació amb altres causes.
Cicatriu
També ha resultat d’interès per als jutges una cicatriu que ‘Neke’ té a l’engonal. La menor va relatar que aquest home, durant l’agressió, va arribar a despullar-se i la va obligar –agafant-li amb força la mà– a tocar-li els genitals. El massatgista va emmascarar aquesta violència explicant-li que necessitava la seva ajuda urgent per calmar el dolor que li causava la cicatriu.
Els jutges creuen que la víctima diu la veritat perquè en la seva denúncia va ser capaç d’ubicar amb exactitud el lloc de la cicatriu. Davant aquesta evidència, els magistrats afegeixen que un massatgista no té cap motiu que justifiqui mostrar aquesta lesió a una pacient i també descarten que la menor pogués saber de l’existència d’aquesta cicatriu per una altra via.
Després d’aconseguir demostrar que ‘Neke’ mentia, la família de la menor respira tranquil·la. L’altra víctima, la denúncia de la qual s’esllangueix al Jutjat 3, continua esperant el seu torn.
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