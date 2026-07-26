Ofensiva de Paisatge urbà
Multa de 3.000 euros a una botiga pel seu aparador històric
La floristeria Soriano sobresurt 30 centímetres de la façana i reformar aquest detall costaria uns 50.000 euros al titular, al qual l’Ajuntament n’ofereix 3.000.
Carles Cols
Alguns adjectius com dantesc o kafkià s’han d’usar amb moderació en els articles periodístics, tret de quan es refereixen, per exemple, realment a Dante Alighieri o, com és aquesta vegada el cas, al laberint administratiu que afligeix l’octogenària floristeria Soriano de l’avinguda de Gaudí, que, malgrat la proximitat a la Sagrada Família, és una botiga de barri i que, vist el zel amb què l’Ajuntament de Barcelona vol fer complir en aquesta zona les ordenances municipals de paisatge urbà, ha decidit tancar. Però ni tan sols això pot fer. Kafkià, com hem dit.
El context ja es va publicar l’any passat. Com que la zona de la Sagrada Família és un espai de gran afluència, el govern municipal hi emprèn ofensives periòdiques a la recerca d’incompliments de tota mena. A aquestes expedicions de caça i captura també s’hi van afegir els funcionaris del departament de paisatge urbà, que des de finals dels 90 disposa d’una ordenança que regula fins al mínim detall de com s’han de presentar els establiments i que no s’ha aplicat gairebé mai.
Quan aquests funcionaris van decidir actuar a l’avinguda de Gaudí, gairebé que no van donar l’abast. Són molts els comerços que han hagut de retirar elements sota pena de sanció. Després, aquesta mateixa campanya ha ampliat el radi i ara són els comerços dels carrers situats per sota de la Sagrada Família els que s’han emportat un ensurt tan gros, "sense avís previ", com ha explicat a les xarxes socials Marta Izquierdo, de Cal Sardà, una altra botiga de barri que no diria pas ningú que és sancionable.
El cas de la floristeria Soriano és el cas dut a l’extrem. Des de fa uns 50 anys, el seu aparador sobresurt uns 30 centímetres de la façana, res d’inusual en altres carrers. El propietari resumeix la situació: ha rebut una notificació amenaçant del departament de llicències i inspecció de l’Eixample. Té un mes per iniciar les obres de retirada d’aquest element. "En cas d’incompliment –diu el document oficial– es procedirà a l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària o la imposició de multes coercitives reiterades per un import màxim cada una de 3.000 euros".
Un negoci més per a turistes
El districte va oferir a Soriano, com a la resta de comerciants, una subvenció per a les reformes que calgui fer. "Però el tràmit d’aprovació m’han dit que serà, com a mínim, de quatre mesos", diu. I menys de 50.000 euros no li costarà la reforma. Ha decidit, doncs, rendir-se. Anar-se’n de l’avinguda de Gaudí i instal·lar-se a la seva altra botiga, a Granollers, però això tampoc és pas tan fàcil. El propietari de la finca l’ha informat que no li permetrà un traspàs del negoci si abans no repara la situació. Més kafkià. "El remei que em queda és pagar unes obres més ambicioses, de potser 150.000 euros, i convertir la botiga en un negoci més per a turistes".
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