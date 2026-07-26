crisi en la conselleria d’Educació
Niubó explicarà al Parlament l’error amb les proves PISA
Un error en les proves PISA de Catalunya invalida els pròxims resultats, que no seran comparables amb
els d’altres anys ni amb altres territoris.
Carlota Camps
La consellera d’Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco en les proves PISA, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Haurà de respondre a les múltiples crítiques que han rebut en les últimes hores per part de l’oposició –Junts va exigir la seva compareixença– i també de tot el món educatiu després que se sabés que els resultats que han obtingut els alumnes catalans no són vàlids.
Les notes obtingudes es publicaran igualment, però no seran comparables amb les d’altres comunitats o països, ni tampoc amb les d’anys anteriors. És a dir, no seran útils per saber si el nivell acadèmic de l’alumnat català ha millorat (o no) després dels "catastròfics" resultats de la passada edició.
Les proves PISA són uns exàmens estandarditzats per l’OCDE que serveixen per avaluar cada tres anys les habilitats dels alumnes de 15 anys. La raó per la qual els resultats no seran vàlids és perquè Catalunya va eximir més d’un 23% dels estudiants que formaven part de la mostra per tenir problemes d’aprenentatge, quan l’OCDE permet excloure’n com a màxim un 5%.
Fins ara, el Govern ha al·legat que es tracta d’una "incidència tècnica" i que el problema no és "la mostra", sinó "els criteris d’exempció". Així ho va afirmar ahir el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, en una entrevista a Rac 1, en la qual també va assenyalar com a principal hipòtesi de l’error que durant el període d’aplicació de les proves PISA s’estaven realitzant altres proves, factor que, segons ell, va portar a la "confusió".
Enmig de les vagues
Niubó haurà d’explicar per què no es va detectar a temps aquest error, però també per què no n’ha informat fins a finals de juliol, ara que tota la comunitat educativa està de vacances. La conselleria ha reconegut que va tenir constància d’aquesta "incidència" al març, en ple període de vagues docents, tot i que al·leguen que la confirmació oficial no es va obtenir fins fa "relativament poques setmanes".
D’aquest retard s’han queixat els sindicats. També han alçat la veu els directors dels centres, que consideren que el Govern els ha traslladat la responsabilitat quan, assenyalen, són els docents els que decideixen quins alumnes participen en les proves.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 25 de juliol de 2026
- Mor un operari de 66 anys en patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a Sant Mori
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Pau Cubarsí (19 anys): «Els meus pares han treballat molt dur, són els que em mantenen amb els peus a terra. Quan veus aquest esforç, es converteix en una referència»