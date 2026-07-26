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Mobilitat

Restablerta la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, suspesa des de dimecres

Un passatger, en una andana de Rodalies de Barcelona.

Un passatger, en una andana de Rodalies de Barcelona. / Kike Rincón Europa Press

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EFE

Barcelona

Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a funcionar aquest diumenge després d’estar inoperatives des de dimecres passat, quan les obres de soterrament del ferrocarril a Montcada i Reixac van provocar un esvoranc que va engolir una grua al barri barceloní de Vallbona.

En un comunicat, l’operador ferroviari Renfe ha informat que ahir dissabte es van portar a terme les anomenades marxes blanques, és a dir, sense passatgers a bord, «per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació abans de la recuperació total del servei».

Renfe puntualitza que «en el pas pel punt de l’afectació s’ha establert una limitació temporal de velocitat».

L’administrador d’infraestructures Adif va informar també ahir, dissabte, que donava per acabades les tasques de reposició del terreny afectat.

Va assegurar, a més, que des de dimecres passat «no s’ha produït cap tipus de moviment o alteració del terreny, ni a la plataforma de la via ni a les estructures dels edificis pròxims a la zona afectada».

Recuperació parcial de l’R3

Dissabte també es va suspendre la circulació de l’R3, en aquest cas a causa d’un nou robatori de coure.

La incidència ja s’ha resolt i això permet que entre les estacions de l’Hospitalet i Fabra i Puig la circulació s’hagi reprès «amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana», segons informa el compte de Rodalies en la xarxa social X.

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Entre les estacions de Fabra i Puig i Puigcerdà, per contra, es manté un «servei complementari per carretera».

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