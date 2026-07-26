Què és la solastàlgia: el país s'angoixa en veure la destrucció dels incendis
La comunitat científica adverteix de l’augment de problemes de salut mental derivats del ‘boom’ de desastres naturals que viu el planeta per culpa de l’avanç del canvi climàtic
Valentina Raffio
Espanya crema. I, mentrestant, plora. En el que portem d’any, el foc ja ha protagonitzat uns 32 incendis forestals de gran magnitud i ha arrasat més de 130.000 hectàrees a tot el país. Cinc vegades més que l’any passat per aquestes mateixes dates. A Almeria, les flames han arrasat la zona de Los Gallardos i han arrabassat la vida a 13 persones. En qüestió de setmanes, el foc també ha fet estralls a les Gavarres (Catalunya), La Mierla (Guadalajara), Saragossa i desenes de punts més de la geografia espanyola. Les imatges dels actuals incendis d’Àvila i Madrid, que avancen sense control i ja han obligat a desallotjar més de 80.000 persones de casa seva, mostren fins a quin punt els incendis estan adquirint una dimensió aclaparadora. I per això, segons afirmen els experts, Espanya sencera plora de solastàlgia, el sentiment que descriu el dolor de veure un país arrasat per desastres naturals i, sobretot, per les pèrdues vinculades a l’imparable avanç del canvi climàtic.
La solastàlgia, definida com el dolor per la degradació de l’entorn, afecta els qui han estat desplaçats pels incendis i els qui observen la devastació des de la distància.
La solastàlgia és un terme encunyat fa més de vint anys pel filòsof Glenn Albrecht per descriure el dolor que experimenten les comunitats quan el seu entorn proper es deteriora o es transforma de manera irreversible. Segons explica una anàlisi del fenomen elaborada pel Consell General de Psicologia d’Espanya, «a diferència del que passa quan experimentem nostàlgia, que ens remet a un lloc perdut en el temps i la distància, quan patim solastàlgia continuem estant en el moment i el lloc estimats però sentint que ja no ofereixen consol ni protecció». D’aquí aquest sentiment de dolor i pèrdua que pateixen, per exemple, els qui han estat desplaçats pels incendis. O els qui, des de la distància, veuen com Espanya està sent devorada per les flames i com, en conseqüència, s’estan perdent llars, espais naturals, refugis de milers d’espècies i tota mena de paratges emblemàtics per al país.
Desastres naturals com els incendis augmenten el risc que es produeixin casos d’ansietat, depressió i trastorn d’estrès posttraumàtic, així com una sensació de «por, tristesa i pànic» en la població.
La comunitat científica avisa que l’augment de desastres naturals al globus està incrementant el sentiment d’angoixa col·lectiva, els quadres d’ansietat i molts altres problemes de salut mental en la població. Una anàlisi elaborada per l’Associació Alemanya de Psiquiatria afirma que, a causa de l’augment de desastres naturals i fenòmens meteorològics extrems, també s’està incrementant la «càrrega d’estrès» i d’«experiències traumàtiques» en les persones exposades a aquests esdeveniments i que això, al seu torn, augmenta el risc que es produeixin trastorns afectius, així com ansietat, depressió i trastorn d’estrès posttraumàtic. En aquesta mateixa línia, un article de l’Associació Americana de Psicologia afirma que fenòmens com els incendis estan provocant un augment generalitzat de «la sensació de por, tristesa i pànic» tant en els qui viuen en primera persona aquests desastres com, en menor mesura, en els qui els observen des de la distància però empatitzen amb el dolor dels seus semblants.
Símptomes d’ansietat i angoixa
Segons apunten diversos estudis, els qui fugen d’un incendi poden veure’s exposats a situacions psicològiques tan difícils com atacs d’ansietat, insomni, malsons i una profunda sensació d’angoixa. Un estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia a San Diego després dels incendis de Camp Fire del 2018, un dels més mortífers i destructius de la història de la regió, també apunta que els supervivents d’aquests esdeveniments extrems poden patir taxes de trastorn d’estrès posttraumàtic similars o fins i tot superiors a les dels veterans de guerra. A Espanya, un estudi liderat per l’Institut de Salut Carlos III també apunta que la contaminació provocada pels incendis forestals provoca un augment dels ingressos hospitalaris relacionats amb problemes psicològics i de salut mental, així com de les urgències vinculades a problemes de depressió o ansietat. Aquest «trencament psicològic», sosté el treball, es veu agreujat pels efectes del canvi climàtic que, entre altres coses, produeix una pèrdua de predictibilitat de l’entorn i una sensació que els problemes poden continuar escalant.
Els especialistes recomanen transformar l’ansietat climàtica en acció participant en iniciatives i comprenent les causes dels problemes ambientals.
Segons va explicar en una entrevista amb aquest diari la psicòloga Caroline Hickman, investigadora de la Universitat de Bath, al Regne Unit, i experta en ecoansietat, aquests sentiments d’angoixa no deixen de ser una resposta «normal» davant els escenaris de la crisi climàtica. I és justament per això que, tal com reivindica l’especialista, no es tracta d’una cosa que s’hagi de combatre, sinó que, sobretot, hem d’aprendre a conviure-hi i a canalitzar-la cap a alguna cosa més constructiva. Per aconseguir-ho, Hickman proposa diverses estratègies. Entre elles, recomana limitar l’exposició a notícies tendencioses o sensacionalistes, comprendre en profunditat les causes que expliquen cada problema ambiental i, sobretot, «transformar l’ansietat en acció» participant en iniciatives d’acció climàtica. D’aquesta manera, afirma, la preocupació deixa de convertir-se en un factor paralitzant i pot actuar com un motor per al compromís i el canvi.
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Via: El Periódico
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