"La casa estava acabada d’estrenar"
Els afectats per l’incendi de Casavieja continuen lluny de casa, intentant preparar-se per al pitjor escenari. Una família evacuada del càmping Fuente Helecha ho ha perdut tot.
ANDREA SAN MARTÍN
La María (nom fictici) fa hores que mira imatges, missatges i grups d’alerta. No pot tornar. No ho pot comprovar per si mateixa. Només pot esperar. La seva família va ser evacua-da del càmping Fuente Helecha, a Casavieja, al sud d’Àvila, a uns 50 quilòmetres de San Martín de Valdeiglesias i dins d’aquesta àmplia franja de la serra que el foc ha anat colpejant entre Madrid i Àvila. Des d’aleshores viu pendent de qualsevol notícia sobre l’estat de les dues cases que tenen dins del recinte, en una zona on les flames han anat arrasant parcel·les, cabanes i records en tot just unes hores. "Estem destrossats", resumeix. La família va ser desallotjada i no ha pogut tornar pels talls de carretera i per la situació de perill. "Ara mateix no podem anar-hi. Ens van evacuar i no en sabem res. Només tenim imatges", explica.
La incertesa és gairebé tan dura com la pèrdua. En els vídeos i fotografies que els han arribat, la zona apareix completament arrasada. "Ens han passat imatges de la zona on teníem les cases i està tot buit", lamenta. "Les cabanes tenien bombones de butà i han explotat. Ha quedat tot calcinat".
El cop és encara més gran perquè un d’aquests habitatges acabava d’arribar a la família. "Una de les cases l’hem comprat fa una setmana", havia escrit la María a les xarxes al demanar informació sobre la situació del càmping. Es tracta d’un habitatge de familiars molt propers, pràcticament acabat d’estrenar. "La vam comprar com a tal fa dies. Estava pràcticament sense estrenar", explica a aquest diari.
La família encara no ha pogut comprovar l’estat exacte de la parcel·la, però les imatges que ha rebut deixen poc marge per a l’esperança. "Fins que no hi puguem anar i veure la parcel·la no ho sabrem del cert, però per les imatges sembla que està tot perdut", assenyala. "És una desesperació. Un panorama que ningú s’esperava".
Només l’imprescindible
L’incendi va sorprendre molts veïns i propietaris en plena evacuació, amb tot just temps per recollir l’imprescindible. La María explica que altres familiars i coneguts de zones limítrofes també van haver de sortir "disparats", deixant enrere pertinences i objectes de valor. "Han hagut de deixar allà moltes coses, fins i tot bicicletes i coses importants, i s’han quedat calcinades totalment. El panorama és una desolació absoluta", assegura.
El foc ha colpejat amb especial duresa la zona de Casavieja, on veïns, bombers i serveis d’emergència han treballat durant hores per defensar el municipi de l’avanç de les flames.
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