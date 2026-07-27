David Mañas, vicepresident de Cloud i Ciberseguretat a T-Systems Iberia: "BCN ha de liderar la recerca, la innovació i el desenvolupament"
Nascut a Badalona i amb dos fills, aquest directiu tecnològic ha viatjat constantment i ha liderat projectes locals i globals
B. G.
David Mañas Jaime té 55 anys i dos fills. Nascut a Badalona, sempre ha viscut a Barcelona, ha viatjat molt per altres països liderant projectes locals i internacionals. És vicepresident de Cloud i Ciberseguretat per a Espanya i Portugal de T-Systems Iberia, una multinacional alemanya líder en el sector de la Informàtica i les Telecomunicacions amb seu a més de 30 països del món i amb treballadors de més de 140 nacionalitats.
¿Per què vas escollir Barcelona?
Barcelona és un lloc ideal, per la seva proximitat a la muntanya i el mar, pel seu bon clima, el seu mix internacional, és una ciutat d’oportunitats, és prou gran per disposar de tot el necessari (cultura, empresa, entorn natural, lleure, etc.) i prou petita perquè puguis accedir a tot de manera ràpida.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Barcelona sempre ha tingut molt encant, és molt dinàmica i emprenedora, cosa que ha facilitat la creativitat a la ciutat, sempre ha sigut una capital amb una gran orientació al negoci i la internacionalització, és una cultura de persones que volen fer bé les coses i deixar empremta, a més d’una ciutat molt segura. En els últims anys ha fet un bon avanç obrint la ciutat als ciutadans (amb parcs, carrils bici, control del trànsit, etcètera).
¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?
Un dels temes més importants per millorar és apostar pels negocis i serveis de valor, Barcelona ha de liderar les activitats d’investigació, innovació i desenvolupament i ha de tenir el suport necessari de totes les institucions per fer-ho possible. Hauríem d’apostar més fortament per ser una ciutat exemple en matèria de sostenibilitat mediambiental, continuar apostant per posar el ciutadà al centre i facilitar el desenvolupament sent una ciutat digital. Addicionalment s’ha de reduir el petit furt que es dona sobretot en zones turístiques, ja que genera una molt dolenta i injusta imatge.
¿Què esperes de la Barcelona dels pròxims anys?
Que continuï treballant a mantenir la seva reputació com a ciutat innovadora, que continuem invertint per ser un exemple tant en l’administració pública com en el sector privat, que no es converteixi en una ciutat aparador, que mantingui la seva essència sent capaç de trobar un balanç adequat entre el turisme, les activitats de valor afegit i l’espai del ciutadà.
¿Quina sents que és la teva ciutat? ¿Què és el que més trobes a faltar?
La meva ciutat és Barcelona, però crec sincerament que totes les ciutats tenen el seu encant i de totes en trobo a faltar, crec en el concepte de ciutadà del món, i que hem de ser capaços de tenir uns valors i principis a totes les grans ciutats que facin que els ciutadans puguem moure’ns amb total tranquil·litat entre elles.
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