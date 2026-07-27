Decisió judicial
Un jutge condemna la DGAIA a indemnitzar per l’agressió sexual d’un nen per part d’un altre menor en un dels seus centres
La víctima va ser separada dels seus pares quan tan sols tenia 8 anys, però un jutjat va ordenar tornar-los-el després d’observar-se «els principis de proporcionalitat i ponderació»
Clatellada judicial a la DGAIA per apartar un nen dels seus pares sense estar desemparat: al centre tutelar va patir una agressió sexual
El Periódico
La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), substituïda ara fa un any per la DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència),ha acceptat indemnitzar amb 12.500 euros un menor de 10 anys perquè va ser agredit sexualment en un centre de la Generalitat por un altre noi tutelat de 15 anys, que va admetre els fets i a qui se li han imposat dos anys d’internament en un centre tancat, segons avança ‘El Nacional’.
Els fets van tenir lloc l’agost del 2023 en un recinte residencial de Barcelona i la fermesa de la condemna de conformitat s’ha notificat ara. A més, un segon jutge, en aquest cas civil, va revocar, el juny del 2024, la resolució de desemparament que l’administració catalana va dictar sobre aquest menor, al qual va separar dels seus pares l’agost del 2022. La magistrada ho va considerar no justificat i li va tornar la tutela i la custòdia al pare. .
La víctima tenia només 8 anys quan el van separar del seu pare i de la seva mare. La DGAIA, l’organisme de protecció dels menors de la Generalitat, va acordar l’1 d’agost del 2022 apartar aquest nen de la seva família, assumir la seva tutela i internar-lo en un centre d’acció educativa de Barcelona. L’Equip d’Atenció a la Infància (EAIA) de Sants-Montjuïc va proposar declarar el desemparament del menor amb l’argument que la família havia «cronificat dinàmiques disfuncionals en la cura del nen, descuidant el seu desenvolupament», i que havien mostrat «desconfiança» cap als serveis que els orientaven.
Decisió anul·lada
Al cap de dos anys, una jutge, amb l’aval de la fiscalia, va anul·lar aquesta mesura perquè «no es van observar els principis de proporcionalitat i ponderació que han de guiar l’actuació de l’Administració». L’Audiència de Barcelona va ratificar aquesta resolució. Després, la togada va atribuir la guarda i custòdia del nen al pare, tot i que la mare també el veia. Durant l’estada al centre, el nen va ser víctima de l’agressió sexual per part d’un company.
En la sentència sobre la tutela, la jutge, que va donar la raó als pares, exposava que en el sistema de protecció, la «intervenció dels poders públics (en aquesta cas la DGAIA) ha de ser ponderada» i «no invasiva de la vida dels particulars», per la qual cosa s’han «sospesar les greus conseqüències que comporta» i el «risc de qualificar de necessitades de protecció aquelles situacions pròpies d’una crisi de parella o un desgavell familiar», que no comportarien l’actuació de l’Administració. La resolució remarca que «l’opció interventora i substitutiva davant el suport a la família ha de néixer d’un clar perill per al menor» i aquesta acció «no sempre hauria de comportar apartar els fills del seu medi natural».
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