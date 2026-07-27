Imatge turística
‘El teu pollastre ha pres més drogues que una noia en un comiat de soltera a Eivissa’: la provocadora campanya alimentària al metro de Londres
Un anunci contra la ramaderia industrial recorre a la imatge festiva de l’illa per denunciar l’ús d’antibiòtics en la cria de pollastres
Redacción
Una campanya contra la ramaderia industrial instal·lada aquesta setmana al metro de Londres ha recorregut a Eivissa com a reclam per denunciar el suposat ús excessiu d’antibiòtics en la producció de carn de pollastre. L’anunci, promogut per l’organització ‘End Factory Farming’, utilitza l’elogan ‘El teu pollastre ha pres més drogues que una noia en un comiat de soltera a Eivissa’. El cartell mostra un pollastre ajagut al costat del lema en anglès ‘Your chicken’s had more drugs than a hen do in Ibiza’. L’expressió‘hen do’s’utilitza al Regne Unit per referir-se a un comiat de soltera.
Eivissa i el consum de drogues
La publicitat utilitza la imatge d’Eivissa associada a la festa i al consum de drogues per cridar l’atenció sobre les condicions en les quals suposadament es crien els pollastres destinats al consum. La campanya afirma que les aus de creixement ràpid reben una quantitat d’antibiòtics més gran que altres races i qüestiona que la carn comercialitzada estigui completament lliure de residus.
L’anunci està firmat per End Factory Farming i per l’agència creativa Slingshot. En grans caràcters, la campanya també interpel·la directament el consumidor amb el missatge: ‘La indústria afirma que no hi ha antibiòtics a la carn de pollastre. No t’ho creguis’.
A més de denunciar l’ús d’antibiòtics en la ramaderia intensiva, la campanya recorre a Eivissa com a sinònim internacional de festa, excessos i consum de drogues. Aquesta promoció, utilitzada per provocar i captar l’atenció dels viatgers del metro londinenc.
La campanya busca incomodar el consumidor i obrir el debat sobre l’origen dels aliments que arriben a la taula, tot i que ho fa recolzant-se de nou en el tòpic d’una illa on qualsevol excés sembla possible, una imatge que els residents i les institucions d’Eivissa combaten.
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona