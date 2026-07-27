Previsió meteorològica
Espanya entrarà en una nova onada de calor a partir de dimecres, la quarta des que va començar l’estiu, i elevarà encara més el seu risc d’incendis
Els models apunten que aquest episodi deixarà temperatures extremes durant tota la setmana i com a mínim fins diumenge vinent
L’Aemet adverteix d’una nova pujada dels termòmetres a partir de dimarts que podria desembocar en la quarta onada de calor de l’estiu
Valentina Raffio
Confirmat. Espanya viurà a partir d’aquest dimecres i fins a com a mínim diumenge una nova onada de calor extrema, la quarta des que va començar l’estiu. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès aquest dilluns un avís especial davant l’arribada d’aquest nou episodi d’altes temperatures que, segons apunten els models, elevarà els termòmetres espanyols al llarg de tota aquesta setmana i deixarà màximes per sobre dels 40 graus en desenes de municipis espanyols. El fenomen, adverteixen els experts, elevarà encara més el risc d’incendis a Espanya i deixarà índexs de perill entre «elevats» i «extrems» en els pròxims dies. Les autoritats demanen extremar les precaucions davant aquest episodi d’altes temperatures a causa tant del perill que suposa aquest fenomen per a la salut de col·lectius vulnerables com per fenòmens com, per exemple, l’aparició de nous focs forestals.
Durant el dia d’avui, dilluns 27, així com el de demà, dimarts 28, tindrem la consolidació de la situació anticiclònica sobre la Península, així com l’enfortiment del component sud. En aquest sentit, s’esperen ascensos tèrmics notables o extraordinaris, centrats sobre el terç nord, sent més aviat moderats en la meitat sud. El dimecres 29 s’esperen importants ascensos al terç est, i comença l’onada de calor. Així, esperem arribar als 39-41 graus a les principals valls fluvials del quadrant sud-oest, 37-39 graus en punts de l’altiplà nord i la Manxa, així com els 40-42 graus a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est. A les Canàries tindrem un important ascens tèrmic a La Palma, Tenerife i Gran Canària, superant els 37 graus en valls d’aquesta última illa.
Durant dijous 30, les temperatures donaran un cert respir a la cornisa cantàbrica i terç nord, i es mantindran elevades a la resta de zones. Així, repetirem temperatures a les zones d’avís, amb 39-41 graus a les principals valls fluvials del quadrant sud-oest, a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est. A les Canàries, ascensos lleugers a totes les illes, que superaran els 37-38 graus Gran Canària. El divendres 31 es caracteritzarà per una recuperació tèrmica en l’entorn de la serralada Cantàbrica, així com ascensos lleugers o moderats en tot el centre-sud peninsular. En aquest sentit, esperem arribar als 40-42 graus a l’interior de la meitat sud peninsular, així com els 39-41 graus a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est. A les Canàries tindrem ascensos moderats a les illes orientals, i es podrà arribar als 37-38 graus a Gran Canària i punts de l’interior de Fuerteventura.
De cara al cap de setmana, s’esperen lleugers canvis tèrmics, amb molta incertesa, que, no obstant, no faran disminuir significativament la situació d’avís. Així, durant tot el cap de setmana, les temperatures màximes superaran els 40-42 graus a l’interior de la meitat sud peninsular, els 39-41 graus a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est, i els 37 graus a Gran Canària i punts de l’interior de Fuerteventura.
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