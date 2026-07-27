El foc no dona treva i buida el sud-oest de França amb 220.000 evacuats
Les flames avancen per la regió davant la impotència dels equips d’emergència i de l’Exèrcit
Les autoritats demanen als turistes "que considerin una altra destinació"
Leticia Fuentes
El foc al sud-oest de França continua fora de control després de dies avançant sense treva. Les autoritats confiaven que la disminució de les temperatures i el vent, i l’augment de la humitat, facilitarien les tasques d’extinció, però no ha sigut així.
Les flames continuen avançant: ja han calcinat 42.000 hectàrees, han destruït 242 habitatges i han obligat a evacuar 220.000 persones, segons les últimes dades del Govern. Davant d’una situació crítica, més de 1.000 bombers, les tres branques de les forces armades franceses –Terra, Mar i Aire– i efectius europeus treballen per intentar sufocar un incendi que es resisteix.
La prefecta de Nova Aquitània i Gironda, Sophie Brocas, es va mostrar cauta ahir al predir quan podrien estar controlades les flames. Per la qual cosa va instar els turistes a "no venir, almenys fins que la situació estigui sota control. [...] Animo els turistes que ja són aquí que considerin un altre destí", va afirmar. La zona de Cap Ferret és coneguda irònicament com els Hamptons francesos, i cada estiu milers de turistes hi desembarquen.
El mateix per als milers d’evacuats que es reparteixen entre Bordeus i pobles pròxims. Les autoritats van alertar que no podran tornar a casa fins que l’incendi estigui controlat. Una cosa que genera una gran inquietud, especialment entre aquells que no van tenir temps ni tan sols de fer una maleta amb els estris bàsics. "Feia molt vent i vam començar a veure el foc cada vegada més a prop. Seguint les primeres recomanacions dels bombers, vam decidir evacuar i agafar un hotel a Bordeus. La situació és tremendament trista", explica Benoit, que estiueja a la zona des de fa anys, i explica a EL PERIÓDICO que segueix de prop l’evolució dels incendis, especialment per la seva família política. "La meva sogra viu a Arés, allà diverses cases han quedat calcinades. Ella, per sort, va evacuar a temps, tot i que no sabem encara en quines condicions es trobarà el seu habitatge", insisteix. Brocas va denunciar la presència de "conductes inacceptables, gairebé delictives" de persones que aprofiten les evacuacions per robar a les cases.
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