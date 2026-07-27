SENTÈNCIA
Un jutge avala l’acomiadament d’una excap de TMB per assetjar un subordinat
J. G. Albalat
Un jutge social de Barcelona ha avalat l’acomiadament per part de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de Carmen Macías, l’excap del departament de compliment normatiu i de bon govern, al considerar provat que va assetjar laboralment un responsable tècnic del seu equip. La sentència rebutja que el cessament es produís per una represàlia o "una mena de conspiració" contra ella.
Aquesta exdirectiva va sol·licitar l’abril del 2024, abans de ser acomiadada, que l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) li atorgués protecció com a informant. En aquesta sol·licitud va al·legar que estava patint ingerències d’alguns directius de TMB en una investigació interna oberta arran d’un cas d’assetjament laboral. L’exresponsable de compliance, a qui se li va concedir aquesta protecció, va presentar una querella contra els responsables de TMB per aquests fets, un procediment que continua obert. La sentència sobre el seu acomiadament, que es remunta al 2024, pot canviar el rumb d’aquesta causa.
El magistrat declara procedent l’acomiadament disciplinari, a l’estimar acreditat que va sotmetre un subordinat a una situació contínua d’assetjament laboral.
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