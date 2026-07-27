mobilitat
L’R2, l’R2 Nord i l’R11 recuperen la circulació després de quatre dies de tall
Les línies estaven inoperatives des de dimecres passat, quan les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac van provocar un gran esvoranc.
Carlota Camps
Quatre dies després, les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han tornat a funcionar. Estaven inoperatives des de dimecres passat, quan les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac van provocar un esvoranc de grans dimensions que va arribar a engolir una grua. Després que Adif aconseguís omplir el forat, Renfe va fer dissabte un viatge sense passatgers a bord per "verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació abans de la recuperació total del servei".
No obstant, encara no hi ha normalitat completa en aquest punt. Segons va informar Renfe, els trens hauran de reduir la velocitat quan passin pel punt afectat, ja que s’ha establert una limitació temporal de velocitat.
Tot això després que dimecres passat es produís un enfonsament de terres que va deixar un forat d’uns 17 metres de profunditat i 19 més de diàmetre. L’esvoranc va tenir lloc al costat del pou construït per a l’inici del futur túnel ferroviari al barri de Vallbona. L’arrossegament de terres va provocar la caiguda de maquinària i altres materials d’obra cap a l’interior de l’esvoranc. Concretament, va en-golir una grua de grans dimensions, a més de generadors i una caseta de treballadors, que es mantindran enterrats sota el formigó.
Entre dimecres i dissabte Adif va dur a terme diversos mesuraments i va assegurar no haver detectat alteracions ni al terreny ni als habitatges limítrofs. No obstant, es mantindrà actiu el sistema de monitoratge.
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