L'error que pot fer baixar la teva pensió de jubilació: revisa això abans de deixar de treballar
La quantitat que es cobra no depèn només de l'últim sou, sinó també dels anys i les bases de cotització acumulades
Arribar a l'edat de jubilació no significa necessàriament tenir dret al 100% de la pensió que un treballador espera cobrar.
La quantia depèn de diferents factors, entre els quals destaquen els anys cotitzats i les bases de cotització que s'utilitzen per calcular la prestació.
Per això, un dels passos més importants abans de jubilar-se és revisar la vida laboral i comprovar que totes les cotitzacions consten correctament.
Uns mesos poden marcar diferències
La normativa estableix una edat ordinària de jubilació que varia en funció dels anys cotitzats. També existeixen modalitats que permeten retirar-se abans, però la jubilació anticipada pot comportar coeficients reductors sobre la pensió.
Això significa que avançar la retirada laboral sense haver fet els càlculs prèviament pot comportar una reducció de la prestació.
En sentit contrari, continuar treballant més enllà de l'edat ordinària pot donar accés, si es compleixen els requisits, als incentius previstos per a la jubilació demorada.
Revisa la vida laboral
Abans de prendre una decisió és convenient consultar la informació disponible a la Seguretat Social i comprovar els períodes cotitzats.
Un error en les dades, un període que no aparegui correctament registrat o simplement escollir una data de jubilació poc favorable pot tenir conseqüències sobre els diners que es cobraran.
Especialment després de dècades treballant, fer números abans de comunicar la jubilació pot evitar sorpreses.
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