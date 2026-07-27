Consells pràctics
L’avís dels bombers: per què no has de deixar mai la clau posada a la nit
Aquest hàbit dona una falsa sensació de seguretat i fins i tot pot resultar contraproduent
Clara Dalmau Merencio
Moltes persones tanquen la porta amb clau abans d’anar a dormir i, fins i tot, la deixen posada al pany, convençudes que així augmenten la seguretat del seu habitatge.
Tanmateix, els experts en seguretat fa temps que adverteixen que aquest hàbit pot resultar contraproduent, especialment si es produeix una emergència i cal accedir al domicili amb rapidesa.
Deixar-la «sempre al mateix lloc»
Rubén és creador de contingut, però també bomber, i ha tornat a posar el focus sobre aquesta pràctica a través d’un vídeo publicat al seu compte de TikTok, on explica per què recomana no tancar la porta amb clau i deixar-la posada al pany.
En lloc d’això, Rubén aconsella retirar la clau i deixar-la «sempre al mateix lloc» per localitzar-la ràpidament en cas d’evacuació o, com a alternativa —la seva solució preferida—: deixar-la introduïda al pany però lleugerament extreta.
Un cas real
Per justificar la seva recomanació, el bomber recorda una intervenció ocorreguda durant una nit de Nadal. Segons explica, una estufa avariada va començar a alliberar gas a l’interior d’un habitatge d’una família amb un nadó.
La intervenció va ser possible gràcies al fet que una veïna va detectar l’olor, va avisar els serveis d’emergència i aquests van poder accedir al domicili abans que fos massa tard: «Probablement, si la veïna no se n’hagués adonat, aquell matí haurien aparegut morts», relata el bomber.
La clau sempre és la primera opció
Rubén explica que, quan arriben a una emergència, una de les primeres actuacions consisteix a intentar localitzar un familiar o un veí que disposi d’una còpia de la clau per obrir l’habitatge tan aviat com sigui possible.
«Això ens estalvia molt de temps en comparació amb haver d’entrar per una finestra, forçar el pany o utilitzar qualsevol altre sistema», afirma.
Una demostració senzilla
A més de facilitar l’accés als equips d’emergència, el bomber fa una demostració pràctica del funcionament d’un pany, quan la clau està posada i girada, i quan només està una mica cap enfora.
Segons explica, si la clau es manté completament girada per dins, una persona que disposi d’una altra còpia no podrà obrir la porta des de l’exterior en determinats tipus de bombins. En canvi, si la clau es manté lleugerament extreta, el mecanisme sí que permet accionar el pany des de fora.
«Si jo la deixo una mica cap enfora, si algú ve des de fora, podria obrir la porta perfectament», assenyala.
Falsa sensació de seguretat
L’advertiment coincideix amb el de diversos especialistes en seguretat, com Samuel Prieto, membre de l’Instituto Superior de Seguridad Pública, que des de fa temps sosté que deixar la clau posada per dins no incrementa la protecció davant dels robatoris i, al contrari, pot dificultar l’entrada de serveis de teleassistència o equips d’emergència.
A més, Prieto recorda que hi ha tècniques amb les quals un delinqüent experimentat pot obrir determinats bombins encara que la clau sigui dins del pany.
Per això, la recomanació general és evitar deixar la clau completament introduïda al pany durant la nit.
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