Montgat i Tiana es reforcen com a porta nord de BCN
El Pla Director preveu que la intersecció entre
la C-31 i les rondes Litoral i de Dalt permeti
recosir barris segregats per les infraestructures.
Gerardo Santos
Les avingudes metropolitanes són una de les principals prioritats que s’inclouen en el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), aprovat inicialment per segona vegada al febrer al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Es tracta de 240 quilòmetres de vies que en un futur hauran de permetre que la meitat del sòl residencial i el 58,2% del sòl industrial se situïn a menys de 500 metres de rutes de transport col·lectiu i vies per a mobilitat activa, a peu o en vehicles de mobilitat personal. Complementat amb 735 km de carrers estructurants, 140 km de connectors i gairebé 1.000 km d’eixos verds, l’objectiu és crear una xarxa de transport eficient i sostenible.
Aquests grans eixos viaris tenen, a l’altura de Montgat i Tiana, una confluència triple que està cridada a reforçar aquesta zona del Barcelonès nord com la porta nord de l’àrea de Barcelona. És allà on es trobaran l’avinguda metropolitana Gran Via (C-31) –que unirà Castelldefels amb Montgat, travessant transversalment l’àrea metropolitana al llarg de gairebé 35 quilòmetres–, i les avingudes Metropolitanes Litoral (B-10) i travessera (B-20), vinculades a les dues rondes Litoral i de Dalt. Així consta en la documentació de l’aprovació recent de la modificació del Pla General Metropolità que afecta la protecció de la riera d’en Font, entre Tiana i Montgat. S’hi destaca que en la confluència de totes tres avingudes "cal articular les vies, recosir els barris ara segregats per les infraestructures i reconstruir el connector ecològic" de la riera esmentada.
El PDUM també identifica la zona com un dels espais de projecte metropolità (EPM), anomenat Porta Maresme, en què es proposen diverses actuacions per millorar la integració del conjunt de vies segregades configurat per la B-20, la C-31, la C-32 i l’N-II, així com "possibilitar un punt d’intercanvi modal, vertebrar els teixits urbans i superar les discontinuïtats o millorar l’accés als espais oberts", entre d’altres.
Tot això, i més al sud, vinculat amb l’atracció econòmica que haurà de provocar la "transformació dels polígons obsolets adjacents i el desenvolupament de l’àmbit de les Tres Xemeneies", el projecte del qual de hub tecnològic, digital i del videojoc avança amb l’impuls de les administracions.
Reconnectar barris
La transformació de la C-31 és una de les actuacions llargament reclamada per entitats i veïns, i així mateix el plantejament urbanístic la considera clau per poder reduir els nivells de pol·lució i contaminació acústica en "aproximadament, un 45% per sobre del nivell actual percebut als barris". El pla també proposa la continuïtat de l’avinguda metropolitana travessera per una cota alta, "relligant els barris i garantint la continuïtat del passeig marítim" que haurà de blindar l’avinguda Metropolitana Litoral.
Al costat de la B-20, el PDUM considera "imprescindible" la reconfiguració de totes dues vies per "trencar barreres urbanes i millorar la connectivitat, especialment entre totes dues riberes del Besòs i sobre els teixits contigus a la C-31". La tríada d’avingudes metropolitanes es completa amb la Litoral, per a la qual es proposa impulsar el tram baix del Besòs com a "eix cívic" a través d’un nou front fluvial i de l’avinguda Litoral per reconnectar el nord metropolità i "restablir les relacions urbanes entre barris".
Segons el PDUM, quan el projecte es faci realitat, la cobertura del transport públic passaria del 53,2% al 98 % "sobre el sòl destinat a espais d’activitat econòmica".
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